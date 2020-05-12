12 крутых и дорогих авто, которые были брошены в Украине

Увидеть брошенные эксклюзивные авто можно не только в богатых странах. Такие машины встречаются даже в Украине.

За последние годы в нашей стране различные автожурналисты, блогеры да и просто очевидцы обнаружили не один десяток дорогих авто, которые оказались покинуты. Сайт firstgear.ua собрал 12 самых интересных из них.

Bentley Arnage

firstgear.ua

Долгие годы роскошный седан Bentley пылился на одном из столичных паркингов. По прошествии некоторого времени его продали через аукцион арестованного имущества.

Morgan Aero 8

firstgear.ua

Как и Бентли, этот Morgan Aero 8 принадлежал когда-то одному и тому же человеку, ранее занимаемому должность министра. "Штучный" автомобиль, да ещё и единственный экземпляр, оснащённый автоматической коробкой, также оказался покинутым. Тем не менее, вскоре "британца" выкупили и восстановили.

Rolls-Royce Corniche

firstgear.ua

Один из 5 тыс. Rolls-Royce Corniche был найден в Киеве в довольно удручающем состоянии. Позднее автомобиль выкупили – его вывезли и вернули к жизни.

Rolls-Royce Silver Spur II

firstgear.ua

А этот Rolls-Royce уже как лет 15 стоит брошенным на территории харьковского гаражного кооператива. Драматическую историю машины OBOZREVATEL уже рассказывал в этом материале. Всего было выпущено чуть меньше 1700 Rolls-Royce Silver Spur II.

Porsche 911 Carrera S

firstgear.ua

Редкий для Украины Порше 1996 года вот уже как несколько лет пылиться в одном из частных дворов Одессы. А ведь в своё время он был звездой многих шоу и мероприятий.

Porsche 928

Сразу два Porsche 928 были найдены несколько лет назад в столице. После публикации соответствующей новости в СМИ автомобили выкупили и реставрировали. Новый владелец хорошо понимал эксклюзивность модели – всего было выпущена 61 тыс. таких штутгартских спорткара.

Chevrolet Corvette

firstgear.ua

Спорткар Сhevrolet Сorvette С6 несколько лет назад нашли случайные очевидцы. На автомобиль наткнулись в лесопарковой зоне Киева, у него было выбито боковое стекло. Очевидно, что машину угнали, а затем бросили, но что ещё более интересно – ее владелец так и не объявился.

BMW Z1

firstgear.ua

Всего было собрано 8000 родстеров BMW Z1, и вот один из них пылился в Мелитополе (Запорожская область). Машина хранилась в неприметном гараже среди кучи хлама.

BMW 850

firstgear.ua

А вот другой BMW – купе 850 – был найден на одном из подземных паркингов в Днепре. Автомобиль так долго находился бесхозным, что пыль чуть ли не полностью скрыла цвет его кузова. Известно, что о машине забыли после того, как её владелец покинул страну.

Лимузины ЗиЛ

firstgear.ua

Несколько лет назад в Одесский порт доставили пару лимузинов советского правительства – ЗИЛ-41047 и санитарный ЗИЛ-41042, более известный как "Черный доктор". Однако в Украине раритеты так и не зарегистрировали – оба ЗиЛа остались ржаветь на таможне у моря.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал историю Rolls-Royce стоимостью более чем в 500 000 долларов, который бросили гнить прямо на дороге.