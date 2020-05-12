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12 мая • обновлено в 12:02
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12 крутых и дорогих авто, которые были брошены в Украине

1.6т
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Увидеть брошенные эксклюзивные авто можно не только в богатых странах. Такие машины встречаются даже в Украине.

За последние годы в нашей стране различные автожурналисты, блогеры да и просто очевидцы обнаружили не один десяток дорогих авто, которые оказались покинуты. Сайт firstgear.ua собрал 12 самых интересных из них.

Bentley Arnage

12 крутых и дорогих авто, которые были брошены в Украине

firstgear.ua

Долгие годы роскошный седан Bentley пылился на одном из столичных паркингов. По прошествии некоторого времени его продали через аукцион арестованного имущества.

Morgan Aero 8

12 крутых и дорогих авто, которые были брошены в Украине

firstgear.ua

Как и Бентли, этот Morgan Aero 8 принадлежал когда-то одному и тому же человеку, ранее занимаемому должность министра. "Штучный" автомобиль, да ещё и единственный экземпляр, оснащённый автоматической коробкой, также оказался покинутым. Тем не менее, вскоре "британца" выкупили и восстановили.

Rolls-Royce Corniche

12 крутых и дорогих авто, которые были брошены в Украине

firstgear.ua

Один из 5 тыс. Rolls-Royce Corniche был найден в Киеве в довольно удручающем состоянии. Позднее автомобиль выкупили – его вывезли и вернули к жизни.

Rolls-Royce Silver Spur II

12 крутых и дорогих авто, которые были брошены в Украине

firstgear.ua

А этот Rolls-Royce уже как лет 15 стоит брошенным на территории харьковского гаражного кооператива. Драматическую историю машины OBOZREVATEL уже рассказывал в этом материале. Всего было выпущено чуть меньше 1700 Rolls-Royce Silver Spur II.

Porsche 911 Carrera S

12 крутых и дорогих авто, которые были брошены в Украине

firstgear.ua

Редкий для Украины Порше 1996 года вот уже как несколько лет пылиться в одном из частных дворов Одессы. А ведь в своё время он был звездой многих шоу и мероприятий.

Porsche 928

Сразу два Porsche 928 были найдены несколько лет назад в столице. После публикации соответствующей новости в СМИ автомобили выкупили и реставрировали. Новый владелец хорошо понимал эксклюзивность модели – всего было выпущена 61 тыс. таких штутгартских спорткара.

Chevrolet Corvette

12 крутых и дорогих авто, которые были брошены в Украине

firstgear.ua

Спорткар Сhevrolet Сorvette С6 несколько лет назад нашли случайные очевидцы. На автомобиль наткнулись в лесопарковой зоне Киева, у него было выбито боковое стекло. Очевидно, что машину угнали, а затем бросили, но что ещё более интересно – ее владелец так и не объявился.

BMW Z1

12 крутых и дорогих авто, которые были брошены в Украине

firstgear.ua

Всего было собрано 8000 родстеров BMW Z1, и вот один из них пылился в Мелитополе (Запорожская область). Машина хранилась в неприметном гараже среди кучи хлама.

BMW 850

12 крутых и дорогих авто, которые были брошены в Украине

firstgear.ua

А вот другой BMW – купе 850 – был найден на одном из подземных паркингов в Днепре. Автомобиль так долго находился бесхозным, что пыль чуть ли не полностью скрыла цвет его кузова. Известно, что о машине забыли после того, как её владелец покинул страну.

Лимузины ЗиЛ

12 крутых и дорогих авто, которые были брошены в Украине

firstgear.ua

Несколько лет назад в Одесский порт доставили пару лимузинов советского правительства – ЗИЛ-41047 и санитарный ЗИЛ-41042, более известный как "Черный доктор". Однако в Украине раритеты так и не зарегистрировали – оба ЗиЛа остались ржаветь на таможне у моря.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал историю Rolls-Royce стоимостью более чем в 500 000 долларов, который бросили гнить прямо на дороге.

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Читайте все новости по теме "Автоновости Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Сазонов
Тема
Автоновости Украины
Теги
Porsche BMW Bentley Rolls-Royce авто ретро фотографии
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