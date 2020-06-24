11 человек в одной машине: Kia показала практичную модель

Стас Сидилев Новости 16:00, 24.06.2020

Новый Kia Carnival (Kia Sedona) уже показали на официальных фото. Буквально только что мы демонстрировали возможный дизайн новинки, но внешность практичной модели Киа уже не является секретом.

В четвертом поколении минивэн Kia Carnival получил очень строгий и даже брутальный дизайн. Это связано с тем, что авторы модели хотели визуально приблизить автомобиль к кроссоверу. В дальнейшем даже возможно появление опциональной полноприводной трансмиссии.

Новый KIa Carnival 2021.
Фото: Kia

Предшественник предлагается в конфигурациях салона на 7, 9 и 11 посадочных мест. Новый Киа Карнивал получит все то же самое, но с учетом увеличенной до 5155 мм длины в компании, возможно, предложат даже более вместительный салон. Также ожидается появление премиальной 4-местной модификации с роскошной отделкой.

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Новый минивэн выглядит действительно круто. Дизайнеры придумали сложную переднюю оптику с дополнительными светоэлементами в решетке и бампер необычной конфигурации. В задней части главное место занимает длинная перекладина светодиодных фонарей. Экстерьер щедро украшен хромированными деталями. Но салон пока не показали.

Новый KIa Carnival 2021.
Фото: Kia
Новый KIa Carnival 2021.
Фото: Kia

Подробностей о силовых установках также пока нет. Возможно, кроме бензина и дизеля покупателям предложат гибридную модификацию. На домашний корейский рынок KIa Carnival 2021 отправится до конца года, а позже появится и в других странах.

Прежний KIa Carnival.
Фото: Kia
Прежний KIa Carnival.
Фото: Kia

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о кроссовере Bentley Bentayga – фото обновленной модели уже просочились в сеть.

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