11 человек в одной машине: Kia показала практичную модель

Новый Kia Carnival (Kia Sedona) уже показали на официальных фото. Буквально только что мы демонстрировали возможный дизайн новинки, но внешность практичной модели Киа уже не является секретом.

В четвертом поколении минивэн Kia Carnival получил очень строгий и даже брутальный дизайн. Это связано с тем, что авторы модели хотели визуально приблизить автомобиль к кроссоверу. В дальнейшем даже возможно появление опциональной полноприводной трансмиссии.

Новый KIa Carnival 2021. Фото: Kia

Предшественник предлагается в конфигурациях салона на 7, 9 и 11 посадочных мест. Новый Киа Карнивал получит все то же самое, но с учетом увеличенной до 5155 мм длины в компании, возможно, предложат даже более вместительный салон. Также ожидается появление премиальной 4-местной модификации с роскошной отделкой.

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Новый минивэн выглядит действительно круто. Дизайнеры придумали сложную переднюю оптику с дополнительными светоэлементами в решетке и бампер необычной конфигурации. В задней части главное место занимает длинная перекладина светодиодных фонарей. Экстерьер щедро украшен хромированными деталями. Но салон пока не показали.

Новый KIa Carnival 2021. Фото: Kia

Новый KIa Carnival 2021. Фото: Kia

Подробностей о силовых установках также пока нет. Возможно, кроме бензина и дизеля покупателям предложат гибридную модификацию. На домашний корейский рынок KIa Carnival 2021 отправится до конца года, а позже появится и в других странах.

Прежний KIa Carnival. Фото: Kia

Прежний KIa Carnival. Фото: Kia

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