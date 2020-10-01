104-летний ветеран отправился покупать новую машину: ему ее подарили

Дилер Сhеvrоlеt в Нью-Йoркe сделан подарок 104-летнему ветерану, который приехал покупать новую машину. Клинт Джoнcoн хотел стать владельцем нового Chevrolet Sonic, однако платить за автомобиль ему не пришлось – сотрудники автосалона решили отдать ему автомобиль бесплатно.

"Клинт, 104-летний ветеран войны, хотел купить у нас новый Chevy Sonic 2020 года. Но мы подумали, что просто отдадим ему машину, ведь он уже многим пожертвовал для нас. Спасибо тебе за службу, Клинт, мы никогда не сможем отплатить тебе", — написал на своей странице в Facebook автосалон Joe Basil Chevrolet, пишет издание The Drive.

Детали военной службы ветерана неизвестны, но судя по его возрасту и бейсболки с логотипом 20-й воздушной армии США, в которой Клинт пришел в автосалон – он воевал во Второй мировой войне.

"Это лучшее, что я видел и слышал за весь год. Из-за всего, что сейчас происходит в этом мире, я был готов перестать верить в человечество. Но это событие только подтверждает, что надежда еще есть", – так прокомментировал публикацию в соцсетях один из пользователей.

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