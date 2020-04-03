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3 апреля • обновлено в 16:25
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10 популярных б/у авто, у которых есть проблемы с надежностью

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Не все популярные автомобили являются надежными и, соответственно, качественными. К такому выводу пришли эксперты организации по техническому надзору Германии (TÜV).

Периодически TUV публикует собственные рейтинги надежности авто (о том, как они составляются, OBOZREVATEL подробно рассказывал в этой статье), и на этот раз специалисты решили составить список тех подержанных машин, которые пользуются хорошим спросом, но при этом не заслуживают высоких похвал из-за дефектов, проявляющихся в процессе эксплуатации.

Как отмечают в немецком технадзоре, проблемные автомобили встречаются во всех классах – от компактов до популярных среднеразмерных моделей и семейных вэнов. В данном же случае был составлен ТОП-10 таких авто – тех машин, что продаются на немецком рынке в количестве более 2000 экземпляров в месяц. Опубликовало рейтинг издание autobild.de.

10 популярных б/у авто, у которых есть проблемы с надежностью

autobild.de

Сразу стоит отметить, что рейтинг этот получился довольно странным – он действительно состоит из очень популярных автомобилей (хотя и не полностью), у которых, впрочем, зачастую большие пробеги. А что зачастую формирует эти самые большие пробеги? В том то и дело, надежность – многие ненадежные автомобили попросту не выдерживают таких расстояний. Поэтому его объективность под вопросом.

10 популярных автомобилей, которые нельзя назвать надежными

10. SEAT Leon

10 популярных б/у авто, у которых есть проблемы с надежностью

autobild.de

Seat Leon на самом деле хороший автомобиль. Едва ржавеет, отличная подвеска, тормоза. Однако со временем пружины подвески сильно ослабевают, машина сильно "проседает" в управлении, плюс возникают проблемы с выхлопной системой и наблюдается потеря масла.

9. BMW 5-Series

10 популярных б/у авто, у которых есть проблемы с надежностью

autobild.de

Популярное семейное авто, однако на больших пробег шасси начинает "давать слабину". Особый урон по выносливости "пятерки" даёт выход из строя осевых шарниров.

8. Ford Focus

10 популярных б/у авто, у которых есть проблемы с надежностью

autobild.de

Убедительные конкурент VW Golf, который пришёлся по душе немцам. Отличное рулевое, прекрасные тормоза. Но, как и у BMW 5, наблюдаются проблемы с шасси.

7. Renault Clio

10 популярных б/у авто, у которых есть проблемы с надежностью

autobild.de

Renault Clio IV поколения значительно лучше, чем его предшественник. Но он тоже не лишен "багов": есть претензии к тормозной системе, ближнему свету фар и подвеске.

6. Skoda Octavia

10 популярных б/у авто, у которых есть проблемы с надежностью

autobild.de

Проверенный автомобиль, который является отличной альтернативой VW за меньшие деньги. Но, что интересно, в TUV не уточняют, что конкретно им не понравилось в этом авто.

5. Volkswagen Caddy

10 популярных б/у авто, у которых есть проблемы с надежностью

autobild.de

Довольно распространенный автомобиль, который любят немецкие семьянины. Впрочем, у него тоже есть проблемные зоны – например, тормозные диски.

4. Kia Ceed

10 популярных б/у авто, у которых есть проблемы с надежностью

autobild.de

Стильный "кореец", у которого, впрочем, сильно "хромает" оптика. А ещё немцы сетуют на тяжесть его обслуживания.

3. VW Passat

10 популярных б/у авто, у которых есть проблемы с надежностью

autobild.de

Настоящая легенда немецкого автопрома, которая оказалась в этом рейтинге также из-за проблемных тормозных дисков.

2. FIAT 500

10 популярных б/у авто, у которых есть проблемы с надежностью

autobild.de

Fiat 500 очень популярен. Тем не менее, покупатели подержанных моделей должны сразу иметь в запасе деньги на ремонт, поскольку в этом компакте может сломаться многое: подвеска оси, пружины, оптика и др.

1. VW Touran

10 популярных б/у авто, у которых есть проблемы с надежностью

autobild.de

Отличный семейный автомобиль, но со временем превращается в проблемного ребенка: ломаются тормоза, освещение, течёт масло и пр.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых интересных автомобилей из советского кино.

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Автор
Виталий Сазонов
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