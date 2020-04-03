10 популярных б/у авто, у которых есть проблемы с надежностью

Не все популярные автомобили являются надежными и, соответственно, качественными. К такому выводу пришли эксперты организации по техническому надзору Германии (TÜV).

Периодически TUV публикует собственные рейтинги надежности авто (о том, как они составляются, OBOZREVATEL подробно рассказывал в этой статье), и на этот раз специалисты решили составить список тех подержанных машин, которые пользуются хорошим спросом, но при этом не заслуживают высоких похвал из-за дефектов, проявляющихся в процессе эксплуатации.

Как отмечают в немецком технадзоре, проблемные автомобили встречаются во всех классах – от компактов до популярных среднеразмерных моделей и семейных вэнов. В данном же случае был составлен ТОП-10 таких авто – тех машин, что продаются на немецком рынке в количестве более 2000 экземпляров в месяц. Опубликовало рейтинг издание autobild.de.

autobild.de

Сразу стоит отметить, что рейтинг этот получился довольно странным – он действительно состоит из очень популярных автомобилей (хотя и не полностью), у которых, впрочем, зачастую большие пробеги. А что зачастую формирует эти самые большие пробеги? В том то и дело, надежность – многие ненадежные автомобили попросту не выдерживают таких расстояний. Поэтому его объективность под вопросом.

10 популярных автомобилей, которые нельзя назвать надежными

10. SEAT Leon

autobild.de

Seat Leon на самом деле хороший автомобиль. Едва ржавеет, отличная подвеска, тормоза. Однако со временем пружины подвески сильно ослабевают, машина сильно "проседает" в управлении, плюс возникают проблемы с выхлопной системой и наблюдается потеря масла.

9. BMW 5-Series

autobild.de

Популярное семейное авто, однако на больших пробег шасси начинает "давать слабину". Особый урон по выносливости "пятерки" даёт выход из строя осевых шарниров.

8. Ford Focus

autobild.de

Убедительные конкурент VW Golf, который пришёлся по душе немцам. Отличное рулевое, прекрасные тормоза. Но, как и у BMW 5, наблюдаются проблемы с шасси.

7. Renault Clio

autobild.de

Renault Clio IV поколения значительно лучше, чем его предшественник. Но он тоже не лишен "багов": есть претензии к тормозной системе, ближнему свету фар и подвеске.

6. Skoda Octavia

autobild.de

Проверенный автомобиль, который является отличной альтернативой VW за меньшие деньги. Но, что интересно, в TUV не уточняют, что конкретно им не понравилось в этом авто.

5. Volkswagen Caddy

autobild.de

Довольно распространенный автомобиль, который любят немецкие семьянины. Впрочем, у него тоже есть проблемные зоны – например, тормозные диски.

4. Kia Ceed

autobild.de

Стильный "кореец", у которого, впрочем, сильно "хромает" оптика. А ещё немцы сетуют на тяжесть его обслуживания.

3. VW Passat

autobild.de

Настоящая легенда немецкого автопрома, которая оказалась в этом рейтинге также из-за проблемных тормозных дисков.

2. FIAT 500

autobild.de

Fiat 500 очень популярен. Тем не менее, покупатели подержанных моделей должны сразу иметь в запасе деньги на ремонт, поскольку в этом компакте может сломаться многое: подвеска оси, пружины, оптика и др.

1. VW Touran

autobild.de

Отличный семейный автомобиль, но со временем превращается в проблемного ребенка: ломаются тормоза, освещение, течёт масло и пр.

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