10 немецких автомобилей, от покупки которых лучше отказаться

Немецкие автомобили всегда славились своим качеством. Впрочем, даже среди них есть экземпляры, надежность которых находится под большим вопросом.

AutoOboz составил список как раз таких машин. Эти "железные лошадки" служат своим владельцам довольно долго, однако часто требуют дорогостоящего ремонта и, соответственно, сильно бью по кошельку. Всего таких "немцев" собралось десять.

В чем проблема? Секвентальная коробка передач SMG "съедает" сцепление, что выливается в очень дорогой ремонт (60 000 – 70 000 грн). Также довольно капризный двигатель (5.0 V10), особенно это касается электронного блока управления. Кроме того, нужно учитывать, что у такой "эмки" уже устаревшая электроника и зачастую ее можно отремонтировать только в специализированной мастерской.

В чем проблема? Считается худшим поколением 911-го. Самые частые проблемы связаны с 3,4-литровым мотором, а точнее с его подшипником промежуточного вала (IMS), который не выдерживает нагрузки. Замена этой детали стоит около 100 000 грн, и ремонт лучше сделать, поскольку существует вероятность выхода из строя всего двигателя. Также часто возникают проблемы с охлаждением – нередко авто даже перегревается.

В чем проблема? У Mercedes-Benz M-Class серьезные проблемы с качеством, что подтверждает постоянное падение цен на эту модель на "вторичке". Машина склонна к коррозии, есть вопросы к двигателю и электроники, часто ломается отопитель салона и подогрев сидений. И как и положено настоящему Мерседесу, запчасти и ремонт стоят очень дорого.

В чем проблема? Проблемы с BMW 335i начинаются практически сразу после приобретения автомобиля. В основном они касаются турбомотора N54. И хотя по характеристикам этот двигатель считается одним из лучших, он, вместе с тем, очень капризен и часто выходит из строя. Также отмечаются перебои в работе системы ABS.

В чем проблема? Роскошный автомобиль, требующий дорогого ремонта. У "Фаэтона" хорош 3,0-литровый дизель, а вот моторы W12 и V10 TDI – сплошное разочарование. Вложения в них, причем довольно крупные, неизбежны.

В чем проблема? Сверхтехнологичный автомобиль свое времени, который поплатился за это надежностью. У него сложная электроника, особенно это касается системы iDrive, которая часто выходит из строя и стабильно требует денег из кошелька владельца.

В чем проблема? Автомобиль хорошо построен, но при этом очень сложен. Дорогой ремонт кузова, быстрый износ сцепления у версий с коробкой передач R-Tronic (а его восстановление может обойтись более чем в 100 000 грн). Кроме того, немалых денег стоит аккумулятор – примерно 20 000 грн. В целом этот спорткар требует особого внимания и должен ремонтироваться только в в специализированной мастерской, что неизбежно грозит серьезными затратами.

В чем проблема? У W220 есть большие вопросы к ЛКП, пневмоподвеска очень проблемная, а электроника – вообще ужасная. Как и BMW 7-Series (E65), W220 "нафарширован" технологиями, которые приводят к ряду проблем. Некоторые системы продолжают работать даже после выключения двигателя, что разряжает аккумулятор.

В чем проблема? Mercedes-Benz CLA выпуска в Венгрии и, возможно, это повлияло на его качество. Седан страдает на сбои в работе дисплея, отказом системы "старт/стоп", проблемами с топливной системой и "подтеками" двигателя. Также владельцы жалуются на громкое дребезжание салона. Ремонт этого "немца", разумеется, недешевый.

В чем проблема? В основном 1-серия Е87 испытывает проблемы с электроникой. Также есть претензии к моторам, особенно бензиновым – им свойственны потери мощности и сильные вибрации. Версия 135i приносит наибольшую головную боль: у двигателя часто выходит из строя турбина, кроме того, он течет. Наконец, держать такой агрегат в работоспособном состоянии – недешевое удовольствие.

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