10 миллионов! Toyota RAV4 похвастал впечатляющим достижением

Toyota RAV4 отмечает важное событие. Как отметили в японской компании, в феврале этого года с конвейера сошёл 10-миллионный экземпляр популярного кроссовера.

Путь Toyota RAV4 к 10-миллионной модели длился 26 лет – он начался ещё в 1994-м году, когда на конвейер отправилось первое поколение модели. Сейчас "рав" представлен уже пятой генерацией, выпуск которой стартовал в 2018 году.

Toyota RAV4 пятого поколения (2018 - н.в.) newspress.co.uk

Все начиналось с небольших шагов: в первый полный год производства (1995-й) было продано почти 114,7 тыс. RAV4. Машина оказалась очень интересной и перспективной, поэтому её популярность постоянно росла.

Самым успешным годом для Toyota RAV4 стал 2019-й: тогда по всему миру он нашёл 964 760 покупателей (из них 535 тыс.– в США, 133 тыс. – в Европе и 127 тыс. в Китае).И если бы японцам удавалось продавать такое количество SUV`ов на протяжении всей четверти века, то отметка в 10 миллионов была бы пройдена не через 26, а всего 10 лет!

Интересно, что в том же 2019 году Toyota RAV4 стал обладателям титула автомобиль года в Японии. В Украине он также завоевал высшую награду, став кроссовером 2020 года.

Мало кто знает, что кроме традиционных, топливных версий, у "паркетника" была когда-то полностью электрическая модификация – Toyota RAV4 EV. Она выпускалась небольшими партиями (всего произведено менее 1500 ед.) на протяжении 1997-2003 годов.

Сегодня Toyota RAV4 стоит от 652,8 тыс. грн. За эти деньги предлагается бензиновый вариант со 173-сильным двигателем на "механике".

Toyota RAV4 первого поколения (1994–2003) newspress.co.uk

Toyota RAV4 второго поколения (2000-2005) newspress.co.uk

Toyota RAV4 третьего поколения (2005-2016) newspress.co.uk

Toyota RAV4 четвертого поколения (2012-2018) newspress.co.uk

Toyota RAV4 пятого поколения (2018 - н.в.) newspress.co.uk

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что недавно Toyota представила новый кроссовер, который круче RAV4.

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