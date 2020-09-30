Блогер показал новую 10-летнюю Toyota Camry V40 3.5 с пробегом 5 000 км

В интернете появилось видео с интересным экземпляром культовой Toyota Camry V40. 10-летняя машина оказалась почти новым автомобилем: об этом свидетельствует ее визуальное и техническое состояние, а также цифры на одометре.

Ролик с автомобилем опубликовал блогер Roma-Urraco (его он получил от своего подписчика, владельца машины). Как следует из видео, пробег этой "Кэмри" составляет всего 5 007 км. При этом выглядит седан великолепно: кузов полностью новый, без каких-либо потертостей и сколов, салон (сделанный из черной кожи) также сохранился в первозданном виде (чтобы посмотреть видео, досколльте новость до конца).

Оснащена машина легендарным двигателем-миллионником – 3,5-литровым V6 на 277 сил и 346 Нм, который работает в паре с "автоматом". Отметку в 100 км/ч такая "Тойота" преодолевает за 7,4 секунды, максимальная скорость – 230 км/ч.

К слову, Toyota Camry V40 выпускалась с 2006 по 2011 год. Это один из самых популярных автомобилей в истории, даже сейчас он особо ценится, но уже на вторичном рынке. Сейчас средних пробег среди всех "сороковок" составляет 250-300 тыс. км.

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