10-летний Mercedes E-Class с пробегом 1 млн км оценили как б/у Chevrolet Aveo

В Нидерландах выставили на продажу необычный 10-летний Mercedes-Benz E-Class. Машина оценена ниже среднерыночной стоимости – за нее просят просят всего 4780 евро, а заграничному покупателю одна доступна за еще меньшие деньги – 3950 евро (без учета НДС). В Украине за такую цену можно купить, например, 15-летний Chevrolet Aveo.

Такая небольшая стоимость объясняется тем, что последние 8 лет машина работала в такси. Согласно объявлению, размещенному на сайте marktplaats.nl, еще в 2012 году у седана в кузове W212 пробег составлял всего 44 761 км, а сейчас на одометре автомобиля – 1 млн 021 тыс. км/

Mercedes E-Class с пробегом 1 млн км marktplaats.nl

Кроме того, у автомобиля имеются проблемы с трансмиссией. Однако ее ремонт обойдется не так дорого, как можно было бы подумать – данный E-Class оснащен обычной 6-ступенчатой "механикой" (а не "автоматом"). Трансмиссия передает тягу на колеса от 2,2-литрового дизеля мощностью 136 л.с. (360 Нм).

Mercedes E-Class с пробегом 1 млн км. marktplaats.nl

По кузову и салону также есть нюансы – лакокрасочное-покрытие заметно потускнело, а обшивка сидений и руля имеют ощутимый износ.

Mercedes E-Class с пробегом 1 млн км marktplaats.nl

Однако не исключено, что через какое-то время этот автомобиль предстанет несколько в другом облике. На такие машины часто обращают внимание перекупщики: кузов и салон этого Mercedes могут освежить, а пробег скрутить до 180-210 тыс, после чего выставить на продажу с "тройным" ценником.

Mercedes E-Class с пробегом 1 млн км marktplaats.nl

К слову, в Украине цены на Mercedes-Benz E-Class W122 стартуют от 10 000 евро.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине у автомобилей пробег скручивают даже на 2 млн км. Кстати, такую рекордную скрутку сделали на аналогичном Mercedes-Benz E-Class W212.