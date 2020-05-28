1,7 л/100 км: BMW X2 снабдили гибридным силовым агрегатом
В рамках обновления модельной гаммы концерн BMW представил новую гибридную версию компактного кроссовера X2.
С каждым годом компания BMW расширяет ассортимент автомобилей с гибридными силовыми агрегатами в рамках программы электрификации модельного ряда. Очередная новинка в этой области – компактный кроссовер X2, получивший гибридную подзаряжаемую (PHEV) версию BMW X2 xDrive25e.
Это уже четвертая модель семейства BMW X, оснащенная системой PHEV. Модель X2 xDrive25e получила гибридный силовой агрегат eDrive четвертого поколения. В его состав входят 3-цилиндровый 1,5-литровый бензиновый турбомотор (125 л.с.), электродвигатель мощностью 70 кВт (95 л.с.) и высоковольтная батарея энергоемкостью 10 кВтч. Запас хода на электротяге составляет 57 км, а средний расход топлива – 1,7 л/100 км.
ДВС используется для привода передних колес, а электромотор вращает задние колеса. Суммарная мощность силового агрегата достигает 220 л.с. На разгон до первой "сотни" кроссоверу требуется 6,8 секунды.
BMW X2 xDrive25e получил новый бампер без противотуманных фар и новую светодиодную головную оптику с функцией "плохая погода".
BMW X2 xDrive25e имеет три режима работы на электротяге Auto, Max и Save Battery. Первый доступен по умолчанию и обеспечивает оптимальную работу гибридной системы с учетом дорожной ситуации. В режиме Max автомобиль способен развивать максимальную скорость, ограниченную электроникой на отметке 135 км/ч. А в третьем режиме система позволяет максимально наполнить и сохранить возможности батареи для дальнейшего использования.
Использование гибридного силового агрегата никак не отразилось на потребительских качествах новинки. Для удобства пользования спинку заднего ряда сидений можно складывать в соотношении 40:20:40. В зависимости от ее положения объем багажного отделения варьируется от 410 до 1290 литров.
В стандартную комплектацию новинки вошли 17-дюймовые легкосплавные диски, двухзонный климат-контроль, а расширенный интерфейс мультимедийной системы позволяет контролировать работу гибридного силового агрегата.
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BMW X2 xDrive25e можно заказать в одном из четырех вариантов комплектации: Advantage, Advantage Plus, M Sport и M Sport X. В продаже в Европе новинка появится в июле нынешнего года по цене от 47250 евро.
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