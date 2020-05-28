1,7 л/100 км: BMW X2 снабдили гибридным силовым агрегатом

В рамках обновления модельной гаммы концерн BMW представил новую гибридную версию компактного кроссовера X2.

2021 BMW X2 xDrive25e bmw.com

С каждым годом компания BMW расширяет ассортимент автомобилей с гибридными силовыми агрегатами в рамках программы электрификации модельного ряда. Очередная новинка в этой области – компактный кроссовер X2, получивший гибридную подзаряжаемую (PHEV) версию BMW X2 xDrive25e.

X2 xDrive25e стал четвертой версией PHEV семейства BMW X bmw.com

Это уже четвертая модель семейства BMW X, оснащенная системой PHEV. Модель X2 xDrive25e получила гибридный силовой агрегат eDrive четвертого поколения. В его состав входят 3-цилиндровый 1,5-литровый бензиновый турбомотор (125 л.с.), электродвигатель мощностью 70 кВт (95 л.с.) и высоковольтная батарея энергоемкостью 10 кВтч. Запас хода на электротяге составляет 57 км, а средний расход топлива – 1,7 л/100 км.

Суммарная мощность гибридного силового агрегата – 220 л.с. bmw.com

ДВС используется для привода передних колес, а электромотор вращает задние колеса. Суммарная мощность силового агрегата достигает 220 л.с. На разгон до первой "сотни" кроссоверу требуется 6,8 секунды.

BMW X2 xDrive25e получил новый бампер без противотуманных фар и новую светодиодную головную оптику с функцией "плохая погода".

2021 BMW X2 xDrive25e bmw.com

BMW X2 xDrive25e имеет три режима работы на электротяге Auto, Max и Save Battery. Первый доступен по умолчанию и обеспечивает оптимальную работу гибридной системы с учетом дорожной ситуации. В режиме Max автомобиль способен развивать максимальную скорость, ограниченную электроникой на отметке 135 км/ч. А в третьем режиме система позволяет максимально наполнить и сохранить возможности батареи для дальнейшего использования.

Использование гибридного силового агрегата никак не отразилось на потребительских качествах новинки. Для удобства пользования спинку заднего ряда сидений можно складывать в соотношении 40:20:40. В зависимости от ее положения объем багажного отделения варьируется от 410 до 1290 литров.

2021 BMW X2 xDrive25e bmw.com

В стандартную комплектацию новинки вошли 17-дюймовые легкосплавные диски, двухзонный климат-контроль, а расширенный интерфейс мультимедийной системы позволяет контролировать работу гибридного силового агрегата.

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BMW X2 xDrive25e можно заказать в одном из четырех вариантов комплектации: Advantage, Advantage Plus, M Sport и M Sport X. В продаже в Европе новинка появится в июле нынешнего года по цене от 47250 евро.

2021 BMW X2 xDrive25e bmw.com

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