10 самых надежных б/у авто по отзывам владельцев

Журнал WhatCar? составил список из 10 самых надежных подержанных авто. Он основывается на данных, полученных от автовладельцев.

Как выяснил OBOZREVATEL, в исследовании приняли участие более 18 000 британских водителей, которые владеют автомобилями в возрасте от 4 до 10 лет. Автолюбители оценили надежность своих автомобилей за предыдущий год, тип проблем, с которыми они столкнулись, а также наличие исправности неполадок по гарантии.

Интересно, что 7 из 10 позиций в рейтинге британцев заняли автомобили японского производства. Но а в целом ТОП-10 выглядит следующим образом:

10: Volkswagen Touareg (2010 – 2018)

newspress.co.uk

Процент надёжности: 94,1%

Сложный во многих отношениях автомобиль, однако – неубиваемый.

9: Honda Jazz (2008 – 2015)

newspress.co.uk

Процент надёжности: 94,2%

Только 3% владельцев Jazz сообщили о неисправности своего автомобиля. Единственной проблемой была спутниковая навигация, но охваченные этим "багом" автомобили были отремонтированы бесплатно менее чем за неделю.

8: Honda CR-V (2012 – 2018)

newspress.co.uk

Процент надёжности: 94,6%

Honda CR-V является надежным и практичным вариантом, даже когда стареет.

7: Дизельная Honda Civic (2012 – 2017)

newspress.co.uk

Процент надёжности: 95,0%

И хотя Civic прошлого поколения никогда не оказывал значительного влияния на продажи по сравнению с крупными игроками в своём сегменте в лице VW Golf и Ford Focus, данные показали, что это невероятно надежный автомобиль, особенно в дизельном варианте.

6: Lexus RX (2009 – 2016)

newspress.co.uk

Процент надёжности: 95,4%

Lexus всегда производил очень надежные автомобили, и даже более старые модели, такие как RX этого поколения, не должны подвести своего владельца.

5: Seat Leon (2013 – настоящее время)

newspress.co.uk

Процент надёжности: 95,9%

Исследование показало, что Leon обладает солидным качеством; это один лучших подержанных автомобилей в классе семейных хэтчбеков.

4: Mitsubishi ASX (2010 – настоящее время)

newspress.co.uk

Процент надёжности: 96,3%

Хорошо собранный автомобиль, да ещё и с отличной поддержкой производителя – трехлетняя гарантия без ограничений по пробегу.

3: Audi Q3 (2011 – 2018)

newspress.co.uk

Процент надёжности: 96,5%

Бензиновые Audi Q3 имеют меньше неисправностей, чем их дизельные аналоги –16% по сравнению с 28%. Есть некоторые нарекания на тормоза, двигатель и электронику, но в целом – отличный автомобиль.

2: Lexus CT (2011 – настоящее время)

newspress.co.uk

Процент надёжности: 98,8%

Долгосрочный партнёр для тех, кто нуждается в частых поездках. Поскольку CT является гибридом, это один из немногих автомобилей, которые сочетает в себе надёжность и экологичность.

1: Toyota Yaris (2011 – настоящее время)

newspress.co.uk

Процент надёжности: 100%

Toyota Yaris – самый надежный б/у автомобиль в Великобритании. Да, он маленький, но опрос показал, что этот хэтчбек является безупречно надежным. Ни один из респондентов не сообщил о каких-либо проблемах. По большей части владельцы рассказали о том, что им больше всего понравилось в их машинах.

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал рейтинг самых надежных подержанных электромобилей.

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