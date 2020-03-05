10 самых надежных б/у авто по отзывам владельцев

Журнал WhatCar? составил список из 10 самых надежных подержанных авто. Он основывается на данных, полученных от автовладельцев.
Как выяснил OBOZREVATEL, в исследовании приняли участие более 18 000 британских водителей, которые владеют автомобилями в возрасте от 4 до 10 лет. Автолюбители оценили надежность своих автомобилей за предыдущий год, тип проблем, с которыми они столкнулись, а также наличие исправности неполадок по гарантии.
Интересно, что 7 из 10 позиций в рейтинге британцев заняли автомобили японского производства. Но а в целом ТОП-10 выглядит следующим образом:
10: Volkswagen Touareg (2010 – 2018)
newspress.co.uk
Процент надёжности: 94,1%
Сложный во многих отношениях автомобиль, однако – неубиваемый.
9: Honda Jazz (2008 – 2015)
newspress.co.uk
Процент надёжности: 94,2%
Только 3% владельцев Jazz сообщили о неисправности своего автомобиля. Единственной проблемой была спутниковая навигация, но охваченные этим "багом" автомобили были отремонтированы бесплатно менее чем за неделю.
8: Honda CR-V (2012 – 2018)
newspress.co.uk
Процент надёжности: 94,6%
Honda CR-V является надежным и практичным вариантом, даже когда стареет.
7: Дизельная Honda Civic (2012 – 2017)
newspress.co.uk
Процент надёжности: 95,0%
И хотя Civic прошлого поколения никогда не оказывал значительного влияния на продажи по сравнению с крупными игроками в своём сегменте в лице VW Golf и Ford Focus, данные показали, что это невероятно надежный автомобиль, особенно в дизельном варианте.
6: Lexus RX (2009 – 2016)
newspress.co.uk
Процент надёжности: 95,4%
Lexus всегда производил очень надежные автомобили, и даже более старые модели, такие как RX этого поколения, не должны подвести своего владельца.
5: Seat Leon (2013 – настоящее время)
newspress.co.uk
Процент надёжности: 95,9%
Исследование показало, что Leon обладает солидным качеством; это один лучших подержанных автомобилей в классе семейных хэтчбеков.
4: Mitsubishi ASX (2010 – настоящее время)
newspress.co.uk
Процент надёжности: 96,3%
Хорошо собранный автомобиль, да ещё и с отличной поддержкой производителя – трехлетняя гарантия без ограничений по пробегу.
3: Audi Q3 (2011 – 2018)
newspress.co.uk
Процент надёжности: 96,5%
Бензиновые Audi Q3 имеют меньше неисправностей, чем их дизельные аналоги –16% по сравнению с 28%. Есть некоторые нарекания на тормоза, двигатель и электронику, но в целом – отличный автомобиль.
2: Lexus CT (2011 – настоящее время)
newspress.co.uk
Процент надёжности: 98,8%
Долгосрочный партнёр для тех, кто нуждается в частых поездках. Поскольку CT является гибридом, это один из немногих автомобилей, которые сочетает в себе надёжность и экологичность.
1: Toyota Yaris (2011 – настоящее время)
newspress.co.uk
Процент надёжности: 100%
Toyota Yaris – самый надежный б/у автомобиль в Великобритании. Да, он маленький, но опрос показал, что этот хэтчбек является безупречно надежным. Ни один из респондентов не сообщил о каких-либо проблемах. По большей части владельцы рассказали о том, что им больше всего понравилось в их машинах.
Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал рейтинг самых надежных подержанных электромобилей.
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