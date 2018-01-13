Разговоры о светлом будущем нашей автомобильной отрасли я слышу еще с эпохи Леонида Ильича Чудотворца. Со времен горбатого запорожца нам "лепят горбатого", а знаменитые модернизированные ушастые запорожцы вешают на уши. Все эти москвичи, жигули и прочие ВАЗы и ZAZы… - это реально совковские гадкие адские ГАЗы.

На днях официальный представитель украинского правительства проговорился… Председатель комитета Верховной Рады по вопросам таможенной и налоговой политики заявила, что идет поиск компромисса с владельцами авто на еврономерах… Это с тем народом, который, обдурив власть, проделав таможенные кульбиты в юридической стратосфере, все же загнал европейские машины в Украину. Чиновник подчеркнула, что нельзя просто снять все налоги и пошлины на ввозимые из Европы машины. Цитата: "…Мы должны понять какое экономическое будущее в нашей автомобилестроительной отрасли…", - сказала она.

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У меня есть страшное по уровню откровение (не осмысленное, наверное, только очень высокопоставленными и простимулированными особами) - у нашей автомобильной отрасли нет никакого экономического будущего… Поезд ушел... Мы отстали в этой сфере не на 30 или 40 лет лет, а как говорится – навсегда... Хватит кормить народ лживыми обещаниями о светлых горизонтах наших темных автопроизводственных реалий.

Давайте начистоту… Дело не в затянувшихся предродовых муках постсоветской автоиндустрии, которая вот-вот (стоит нам только ещё пару десятилетий подождать) чем-то неслыханным и прекрасным разродится.. !!! Это чудовище рождает только монстров, как и в России… исключительно Ё-мобили по роду своему, а значит, я за индустриальный аборт! Заставлять свой народ покупать эти совковские выкидыши - высшая степень презрения к соотечественникам.

Суть вопроса не в защите отечественного производителя, а в издедевательстве и АВТОматизированной дойке населения. Весь вопрос в потоках дармового бабла, которое правительство качает с народа за право ездить на машинах, а не тарахтеть лягушонками на отечественных коробченках. Дело в том, что правительство устраивает мытарская модель экономики. А еще в том, что немцы и всяческие японо-американцы – идиоты…тупые…

Делаю официальное заявление. Вот подумайте сами... Они, недалекие, строят заводы, учатся на инженеров, изобретают двигатели, новые материалы, плавят специальную сталь, не спят ночами над дизайнами и в результате выпускают автомобиль ценой в какие-нибудь 20 000 уе… Мы же на постсоветском пространстве - гении! Не напрягаясь по вышеперечисленным пунктам, ничтоже сумняшеся, идем другим путем. По периметру стран расставляем браточков - рекетиров. Для внутреннего потребления, и комфорта податливого электората, обзываем эту банду "таможенниками", и за въезд изобретенной немцами колесницы берем эти же 20 штук а то и больше!!! Вывод однозначен - немцы и японцы - идиоты! Умники - это мы и наши мудроилы из Минавтотрасов, Президентских Администраций и всяческих Дум и Рад!!! Ох нарываетесь вы ребята, все-оптом и в розницу… и политики и авто-мазохисты-производители…. Проклянет вас народ..

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Еще лет 20 назад на радиостанции "Эхо Москвы" был забавный случай… Ведущий, эксперт по автомобилям (Сан Саныч Пикуленко) отвечал на вопросы и письма слушателей. В тысячный раз его кто-то спросил.. что лучше- покупка подержанной иномарки или новой отечественной ГАЗ-ZAZ-ПАЗ-ЛАЗ- каракатицы. Сан Саныч, говорят, сорвался, вышел за этические флажки программы и проклял в сердцах весь отечественный автопром… Честно говоря, я тоже близок к этому… Каждый раз, когда слышу рассуждения о перспективах нашей автопромышленности и невозможности снять пошлины с ввозимых европейских машин, мне очень хочется предать анафеме всю эту мафию оптом от таможенника на въезде в страну до Президента (не на Дэу Сенс, как я заметил, разъезжающего)

Депутаты… Прекратите придуриваться... Так и скажите, что японцы и немцы – тупые, а вы, бандиты в депутатских креслах, - умнички… Как пастор говорю. Побойтесь Бога.. Не прикрывайтесь калеками ZAZами и ГАЗами… Не лепите нам Горбатого!!!