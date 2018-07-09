МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Олег Назаренко
Олег Назаренко
Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеровВсе статьи автора

Не братья

1.7т

Даже если президентом Украины станет Мать Тереза, то ничего не изменится, пока мы сами не изменимся! Не будем крысить налоги и кататься на бляхах... Не будем нарушать ПДД, а нарушив, не предлагать взятку... Немножко шокируют стенания "несчастных и невинных" водителей, которых якобы штрафуют "редиски" всякие.. И прям таки ни за что? Читаю на автофоруме откровения такого "водятла" мол гонялся с приятелем, гнал 160, и догнать не мог, 180 - обогнал кое как! И это на дороге с ограничением 80 км/ч, по одной полосе в каждом направлении!

А потом сухим языком сводок: "превысил скорость... не справился с управлением... !!!".

Новости
До уваги зрадофілів: митне оформлення спростили!

Все моргают на дорогах мол "водительская солидарность". А я иногда думаю: зачем моргать таким "гонщикам"? Ведь они же Ваших же детей, жен, матерей убьют! Какая это солидарность и водительское братство? Солидарность - это когда у тебя тачка сломалась, и проезжающие водители останавливаются, чтоб помочь!

А превысил скоростной режим более чем на 50 км/ч - лишение прав или штраф серьезный!

Водительское братство? Да не братья мне те, кто обгоняет через сплошную, на красный летят и людей убивают!

Читайте все новости по теме "Авто на еврономерах" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Олег НазаренкоОлег Назаренко
Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
Объект
Автомобиль
Источник
Источник:Facebook Олега Назаренко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
11
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги