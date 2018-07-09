Даже если президентом Украины станет Мать Тереза, то ничего не изменится, пока мы сами не изменимся! Не будем крысить налоги и кататься на бляхах... Не будем нарушать ПДД, а нарушив, не предлагать взятку... Немножко шокируют стенания "несчастных и невинных" водителей, которых якобы штрафуют "редиски" всякие.. И прям таки ни за что? Читаю на автофоруме откровения такого "водятла" мол гонялся с приятелем, гнал 160, и догнать не мог, 180 - обогнал кое как! И это на дороге с ограничением 80 км/ч, по одной полосе в каждом направлении!

А потом сухим языком сводок: "превысил скорость... не справился с управлением... !!!".

Все моргают на дорогах мол "водительская солидарность". А я иногда думаю: зачем моргать таким "гонщикам"? Ведь они же Ваших же детей, жен, матерей убьют! Какая это солидарность и водительское братство? Солидарность - это когда у тебя тачка сломалась, и проезжающие водители останавливаются, чтоб помочь!

А превысил скоростной режим более чем на 50 км/ч - лишение прав или штраф серьезный!

Водительское братство? Да не братья мне те, кто обгоняет через сплошную, на красный летят и людей убивают!