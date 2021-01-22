Названы самые популярные авто в Украине в 2020 году
В Украине определили самые популярные автомобили в 2020 году. В тройку лидеров входят Renault, Toyota и KIA.
Как сообщает AUTO-Consulting, украинский рынок новых автомобилей состоит из двух неравных частей: легкового и легкого коммерческого транспорта. Первому принадлежит почти 90% рынка, второму – почти 11%.
Самые популярные марки среди легковых автомобилей в Украине 2020 года:
1. Renault
2. Toyota
3. KIA
4. Skoda
5. Hyundai
6. Nissan
7. Volkswagen
8. Peugeot
9. Suzuki
10. Mazda
Самые популярные марки среди легкого коммерческого транспорта:
1. Fiat
2. Renault
3. Citroen
4. Peugeot
5. Ford
Список самых популярных моделей 2020 года в Украине выглядит так:
1. Toyota RAV4
2. Renault Duster
3. KIA Sportage
4. Renault Logan
5. Renault Sandero
6. Toyota Land Cruiser Prado
7. Hyundai Tucson
8. Skoda Octavia
9. Mazda CX-5
10. Nissan Qashqai
Согласно рейтингу, можно увидеть структуру украинского автомобильного рынка. Из 10 лидеров – 7 кроссоверов и только 3 авто с классическим типом кузова.
Есть определенные изменения в списках, по сравнению с 2019 годом. Тогда на первом месте был KIA Sportage, который в 2020-м опустился на третье. Renault Duster сохранил свое второе место. Renault Logan – с третьего места опустился на четвертое. А Toyota RAV4 – с четвертого поднялась на первое.
Renault Sandero удержался на 5-й позиции. Skoda Octavia – с шестого опустилась на восьмое место. А Toyota LC Prado – с седьмого поднялся на шестое. Hyundai Tucson – с восьмого перешел на седьмое место. Nissan Qashqai – с девятого переместился на десятое. Toyota Camry выбыла из десятки, а взамен вошла Mazda CX-5.
Отмечается, что в десятке лидеров 2020 года, только Toyota RAV4, Renault Duster и Mazda CX-5 увеличили объемы продаж, по сравнению с 2019-м.
Среди легкого коммерческого авто лидерами по объемам продаж являются следующие модели:
1. Fiat Doblo
2. Renault Dokker
3. Peugeot Rifter
4. Citroen Berlingo
5. Renault Master
Кроме Renault Dokker все модели в этом списке увеличили объемы продаж, по сравнению с 2019-м.
Сообщается, что в 2020 году украинский автомобильный рынок показал небольшой спад, по сравнению с 2019-м – минус 2,16%. Продажи легковых авто сократились на 3,04%. В то же время продажи коммерческих – выросли на 6,9%.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания carVertical провела анализ базы данных 2020 года и выяснила, какие авто являются наиболее популярными среди украинских потребителей.