Названы самые популярные авто в Украине в 2020 году

В Украине определили самые популярные автомобили в 2020 году. В тройку лидеров входят Renault, Toyota и KIA.

Как сообщает AUTO-Consulting, украинский рынок новых автомобилей состоит из двух неравных частей: легкового и легкого коммерческого транспорта. Первому принадлежит почти 90% рынка, второму – почти 11%.

Самые популярные марки среди легковых автомобилей в Украине 2020 года:

1. Renault

2. Toyota

3. KIA

4. Skoda

5. Hyundai

6. Nissan

7. Volkswagen

8. Peugeot

9. Suzuki

10. Mazda

Самые популярные марки среди легкого коммерческого транспорта:

1. Fiat

2. Renault

3. Citroen

4. Peugeot

5. Ford

Список самых популярных моделей 2020 года в Украине выглядит так:

1. Toyota RAV4

2. Renault Duster

3. KIA Sportage

4. Renault Logan

5. Renault Sandero

6. Toyota Land Cruiser Prado

7. Hyundai Tucson

8. Skoda Octavia

9. Mazda CX-5

10. Nissan Qashqai

Согласно рейтингу, можно увидеть структуру украинского автомобильного рынка. Из 10 лидеров – 7 кроссоверов и только 3 авто с классическим типом кузова.

Есть определенные изменения в списках, по сравнению с 2019 годом. Тогда на первом месте был KIA Sportage, который в 2020-м опустился на третье. Renault Duster сохранил свое второе место. Renault Logan – с третьего места опустился на четвертое. А Toyota RAV4 – с четвертого поднялась на первое.

Renault Sandero удержался на 5-й позиции. Skoda Octavia – с шестого опустилась на восьмое место. А Toyota LC Prado – с седьмого поднялся на шестое. Hyundai Tucson – с восьмого перешел на седьмое место. Nissan Qashqai – с девятого переместился на десятое. Toyota Camry выбыла из десятки, а взамен вошла Mazda CX-5.

Отмечается, что в десятке лидеров 2020 года, только Toyota RAV4, Renault Duster и Mazda CX-5 увеличили объемы продаж, по сравнению с 2019-м.

Среди легкого коммерческого авто лидерами по объемам продаж являются следующие модели:

1. Fiat Doblo

2. Renault Dokker

3. Peugeot Rifter

4. Citroen Berlingo

5. Renault Master

Кроме Renault Dokker все модели в этом списке увеличили объемы продаж, по сравнению с 2019-м.

Сообщается, что в 2020 году украинский автомобильный рынок показал небольшой спад, по сравнению с 2019-м – минус 2,16%. Продажи легковых авто сократились на 3,04%. В то же время продажи коммерческих – выросли на 6,9%.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания carVertical провела анализ базы данных 2020 года и выяснила, какие авто являются наиболее популярными среди украинских потребителей.