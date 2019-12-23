Названы самые лучшие автомобили Lexus за последние 30 лет

Журналисты составили список самых лучших моделей Lexus за всю историю бренда. Поводом послужил юбилей японской марки.

В этом году Lexus празднует свое тридцатилетие: компания появилась на свет в 1989 году, ее задачей было покорение сегмента премиальных моделей (что интересно, на родном, японском рынке бренд начал появился лишь в 2005 году, а первым же регионом присутствия для него стала Северная Америка). И вот как раз по этому случаю сайт bestcarweb.jp решил выбрать 10 лучших автомобилей, которые Lexus подарил этому миру.

Lexus. Лучшие модели bestcarweb.jp

Всего в продуктовой линейке Lexus насчитывается 40 моделей: таким образом, в десятку лучших вошла каждая четвертая модель. Высокой чести удостоились те модели, которые в свое время способствовали укреплению имиджа марки, обеспечению высоких продаж, а также являлись техническим, технологическим и дизайнерским прорывом своего времени.

Самые лучшие Лексусы

10-е место: купе Lexus RC F (2014 – н.в.)

Нынешний Lexus RC F bestcarweb.jp

9-е место: купе Lexus LC500 (2017– н.в.)

Lexus LC500 bestcarweb.jp

8-е место: седан Lexus GS первого поколения (1993 – 1997)

Оригинальный Lexus GS bestcarweb.jp

7-е место: внедорожник Lexus LX (2007 – н.в.)

Текущий Lexus LX bestcarweb.jp

6-е место.внедорожник Lexus GX (2009 – н.в.)

Текущий Lexus GX bestcarweb.jp

5-е место: кроссовер Lexus RX первого поколения (1998 –2006)

Первое поколение Lexus RX bestcarweb.jp

4-е место: седан Lexus LS третьего поколения (2000 –2006)

Третий Lexus LS bestcarweb.jp

3-е место: седан Lexus ES второго поколения (1991– 1997)

Второе поколение Lexus ES bestcarweb.jp

2-е место: суперкар Lexus LFA (2010 – 2012)

Lexus LFA bestcarweb.jp

1-е место: седан Lexus LS первого поколения (1989 –1992)

Первое поколение Lexus LS bestcarweb.jp

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