Нарушители ПДД заплатили 52 миллиона штрафов за 45 дней, – Геращенко

За 45 дней работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения скорость автомобилей в местах установки камер сократилась в 5 раз, а в бюджет Украины уже поступило 52 миллиона гривен штрафов.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает сайт МВД.

По его словам, за этот период также уже удалось на большой процент снизить вероятность ДТП.

Геращенко отметил, что это результат работы всего лишь 50 камер, а если их будет 1000, тогда в бюджет будет поступать миллиард гривен в месяц.

До конца текущего года, как заявил Геращенко, будет закуплено и установлено еще 300 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД для общегосударственных трасс.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они будут измерять только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксировать.

Превышение скорости движения будет наказываться штрафом, на уплату которого дается 30 дней: более чем на 50 км/ч – 510 грн, от 20 до 50 км/ч – 255 грн.

Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.