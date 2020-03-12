Нарушителей ПДД в Украине будут снимать на видео: все о новой системе

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в четверг, 12 марта, презентовали новую систему фиксации административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В Аналитическом центре главе государства вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым показали камеры автоматической видеофиксации (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как будет работать система

Камеры в реальном времени будут снимать нарушение. Водители будут получать доказательства и протоколы нарушений по почте.

Нарушителей ПДД в Украине будут снимать на видео autoua.net

Проверить наличие нарушения можно будет в личном кабинете водителя, на сайте Министерства внутренних дел или в дальнейшем в приложении "Дія".

На презентации привели пугающую статистику, которая стала причиной запуска новой системы. За 28 лет независимости Украины в ДТП на территории страны погибли 174 095 человек, 1 088 241 – были травмированы.

В Киеве уже установлено около 20 камер. Ко дню запуска системы, 1 мая, на улицах появятся еще 30 штук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине за 2019 год сотрудники полиции составили 3 млн протоколов относительно нарушения правил дорожного движения.

В Украине в 2019 году произошло около 160 тысяч ДТП. В авариях погибли 3 454 человека, из которых 164 – дети. В ДТП также были травмированы 32 тысячи человек.

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