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12 марта • обновлено в 12:58
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Нарушителей ПДД в Украине будут снимать на видео: все о новой системе

3.6т
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому в четверг, 12 марта, презентовали новую систему фиксации административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В Аналитическом центре главе государства вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым показали камеры автоматической видеофиксации (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как будет работать система

Камеры в реальном времени будут снимать нарушение. Водители будут получать доказательства и протоколы нарушений по почте.

Нарушителей ПДД в Украине будут снимать на видео

Нарушителей ПДД в Украине будут снимать на видео

autoua.net

Проверить наличие нарушения можно будет в личном кабинете водителя, на сайте Министерства внутренних дел или в дальнейшем в приложении "Дія".

На презентации привели пугающую статистику, которая стала причиной запуска новой системы. За 28 лет независимости Украины в ДТП на территории страны погибли 174 095 человек, 1 088 241 – были травмированы.

В Киеве уже установлено около 20 камер. Ко дню запуска системы, 1 мая, на улицах появятся еще 30 штук.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Дороги в Украине
Место
Украина
Теги
ПДД авто
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
О, целых 20 камер, да еще автоматических, це мощная информатизация всея Украины.
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