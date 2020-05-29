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29 мая • обновлено в 23:46
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На дорогах Украины за 29 лет погибли 175 тысяч человек – Геращенко

1.2т
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За 29 лет независимости на дорогах Украины погибли 175 тысяч человек.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вечером в пятницу, 29 мая.

Он подчеркнул, что по всей стране планируется запуск системы видеофиксации нарушений дорожного движения. МВД планирует до 2025 года сократить количество аварий с летальным исходом минимум на 50%.

Антон Геращенко

Антон Геращенко

"С 1 июня в Киеве и Киевской области заработает 50 камер автоматической фотофиксации превышения скорости. А дальше вся страна будет покрыта этой системой. Мы будем планировать за 5 лет снизить минимум в два раза смертность на наших дорогах. В прошлом году погибли, к сожалению, 3 440 человек. А за 29 лет независимости, вдумайтесь, 175 тысяч человек погибли на дорогах Украины", – рассказал Геращенко.

На дорогах Украины за 29 лет погибли 175 тысяч человек – Геращенко

На дорогах Украины за 29 лет погибли 175 тысяч человек – Геращенко

Как писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июня должны запустить систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Камеры будут снимать нарушение ПДД в реальном времени, водители смогут получить доказательства и протоколы по почте.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Антон Геращенко
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины ПДД
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