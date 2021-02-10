В Украине установят еще 200 камер фиксации нарушений ПДД: список участков дорог

В 2021 году на дорогах Украины появится еще 200 камер фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Об этом во время брифинга 10 февраля заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Места для их установки выбраны не случайно – системы фиксации заработают по всем областям на участках дорог, где случается больше аварий", – подчеркнул он.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков в Twitter опубликовал инфографику со списком трасс, где планируется установка камер.

Области, где планируется установка камер Twitter Арсена Авакова

Всего будет установлено более 200 камер Twitter Арсена Авакова

Камеры появятся на опасных участках Twitter Арсена Авакова

По его словам, за 8 месяцев 2020 года на участках работы 48 комплексов автофиксации нарушений ПДД количество ДТП с пострадавшими уменьшилось втрое.

"+210 млн грн в бюджет. Работаем, шаг за шагом", - написал министр.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко рассказал, что обязательный технический осмотр автомобилей в Украине должен вернуться уже в текущем году. Вероятно, наклейки на лобовом стекле о прохождении техосмотра не будут использоваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине собираются серьезно ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения, в частности и за пьяное вождение. Предполагается, что водители, которых поймают за рулем в таком состоянии, могут получить штраф до 51 тыс. грн или до 12 лет лишения свободы.