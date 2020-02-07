На дорогах Украины появились новые знаки: что они означают

На дорогах Украины появились новые знаки – "Зеленая волна". В Киеве с 6 февраля они будут указывать на скорость движения для проезда на все зеленые светофоры.

Об этом сообщает ТСН. Однако, помочь в беспрепятственном движении знаки помогут не всегда, ведь рассчитаны для "идеальных условий".

Для этого нужно ездить лишь на зеленый, на полосах движения не должен быть припаркован транспорт, а также должна соблюдаться скорость.

Эксперты говорят и об опасности "Зеленой волны" в Украине.

"С нашей культурой вождения "Зеленая волна" может превратиться... ну, как всегда у нас на светофорах – ему горит красный, а он выезжает на перекресток", – пояснил эксперт по безопасности дорожного движения Александр Крыжановский.

В то же время, коммунальщики надеются, что новые знаки простимулируют водителей не нарушать правила для того, чтобы сэкономить время.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предложили радикально наказывать за пьяное вождение – не штраф или лишение прав, а конфискация автомобиля и уголовная ответственность.

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