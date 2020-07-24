На дорогах Украины началась операция "Безопасное шоссе": что грозит водителям

В Украине стартовала профилактическая отработка полицейскими патрулями автомобильных дорог "Безопасное шоссе".

Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, которого цитирует пресс-служба ведомства. В операции задействуют 400 экипажей.

Решение об отработке приняли из-за обострения ситуации на автомобильных дорогах.

"Мы назвали эту отработку "безопасное шоссе". Цель наших действий – повышение уровня безопасности участников дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий. Сейчас "горячая" пора на дорогах: люди едут на отдых, возвращаются домой.

Поток транспорта существенно увеличился, а с ним – и количество ДТП. Эта статистика заставляет нас действовать решительно”, – заявил Клименко.

Также он подчеркнул, что экипажи полиции будут работать исключительно ради безопасности людей – в режиме патрулирования или на специальных видимых и хорошо освещенных постах. Профилактические мероприятия продлятся до конца лета.

По словам главы Нацполиции, перед каждым задействованным подразделением полиции стоят конкретные задачи. Среди этих задач - анализ аварийности, определение оптимальных мест расположения патрульных нарядов, увеличение их количества на наиболее аварийно опасных участках дорог, а также приближение нарядов к местам отдыха людей в южных регионах страны.

Отмечается, что особое внимание полицейские будут уделять профилактике правонарушений, которые могут привести к ДТП. Наряды полиции будут ориентированы на выявление серьезных нарушений Правил дорожного движения как водителями транспортных средств, так и пешеходами и велосипедистами.

В частности, речь идет о выявлении фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, выезда на полосу встречного движения, нарушение водителями скоростного режима.

Также правоохранители будут обращать внимание на соблюдение участниками дорожного движения правил обгона, проезда перекрестков и пешеходных переходов, пользования ремнями безопасности или шлемами, перевозки пассажиров, в частности – детей.

Карта аварийности дорог Украины (Сайт Нацполиции)

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП уносят огромное число человеческих жизней, и по данным Всемирной организации здравоохранения являются основной причиной смертности среди молодежи. В течение 2019 года в Украине в ДТП погибли 3 454 человека, из которых 164 – дети.