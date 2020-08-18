На автомобиль с неба упала настоящая рыба и устроила ДТП

Курьезный случай произошел на одной из трасс в штате Теннеси, США. На движущийся автомобиль с неба внезапно упала рыба и, тем самым, устроила ДТП.

Как сообщило на своей странице в Facebook местное природоохранное агентство, судя по всему, рыбу обронила птица, которая пролетала мимо. Очевидно, что белоголовый окунь стал ее добычей, однако по какому-то стечению обстоятельств животное упустило свой "трофей".

С неба на автомобиль упала рыба. Скриншот публикации

В результате необычного инцидента никто из участников движения не пострадал, за исключением самого окуня – удар при падении был настолько сильный, что рыба застряла в зазоре между фарой и бампером автомобиля.

Покроет ли такое странное ДТП страховка, неизвестно.

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