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6 декабря • обновлено в 10:51
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Mercedes W140 с секретом под капотом оценили как новый S-Class

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В каталоге объявлений на немецком сайте autobild.de появился интересный Mercedes S-Class в кузове W140. Автомобиль оценили в неслыханные 84 900 евро, и на это есть тому причины!

Все дело в том, что перед нами не обычный "Кабан", а малоизвестный Mercedes S 70 AMG, созданный на базе S60 AMG. Никогда не слышали о таком? Неудивительно: этот автомобиль настолько редкий, что даже в Мерседесе не знают, сколько экземпляров было выпущено, но точно известно, что их меньше 100.

Mercedes W140 c 7.0 V12

Mercedes W140 c 7.0 V12

AutoScout24

Как бы то ни было, но в продаже есть только один такой Mercedes W140 (во всяком случае пока что), окрашенный в редкий цвет Turmalinggreen. Пробег автомобиля составляет 190 000 км, а состояние, судя по фото, идеальное. Практически весь пробег автомобиль "намотал" при первом владельце: в 1996 году седан был поставлен по заказу главного врача одной из швейцарских больниц.Теперь же он вернулся на родину, в Германию, где его продает местный дилер, при этом не так давно (1200 км "назад") машина пережила капремонт ключевых агрегатов (чтобы все было сделано грамотно и толково, коробку передач даже пришлось отправлять на завод AMG для перепрограммирования).

Mercedes W140 c 7.0 V12

Mercedes W140 c 7.0 V12

AutoScout24

Mercedes W140 c 7.0 V12

Mercedes W140 c 7.0 V12

AutoScout24

Mercedes W140 c 7.0 V12

Mercedes W140 c 7.0 V12

AutoScout24

Mercedes W140 c 7.0 V12

Mercedes W140 c 7.0 V12

AutoScout24

Новости
Представлен самый крутой дизельный Mercedes G-class

Ну а теперь пару слов о самом Mercedes S 70 AMG. Как уже было отмечено выше, автомобиль был создан на базе "шестидесятой" версии: объемом 6,0-литрового двигателя увеличили до 7.0., в результате чего мощность возросла с 394 до 496 л.с. Кроме того, инженеры установили улучшенные тормоза AMG, новую выхлопную систему и 18-дюймовые колесные диски.

Mercedes W140 c 7.0 V12

Mercedes W140 c 7.0 V12

AutoScout24

Mercedes W140 c 7.0 V12

Mercedes W140 c 7.0 V12

AutoScout24

Mercedes W140 c 7.0 V12

Mercedes W140 c 7.0 V12

AutoScout24

Mercedes W140 c 7.0 V12

Mercedes W140 c 7.0 V12

AutoScout24

Новости
Представлен самый крутой дизельный Mercedes G-class

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о необычной Skoda Octavia A4, которую выставили на продажу за 51 000 евро.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
Mercedes-Benz б/у автомобиль
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