Летел 218 км/час: в полиции опубликовали сводку по нарушением скорости за неделю
С 13 по 19 июля камерами автофиксации было обнаружено 203 автомобиля, которые двигались со скоростью более 170 км/час.
Как сказано на сайте патрульной полиции, наибольшая скорость была у автомобиля BMW X6, ДОУ KA283***, который мчался со скоростью 218 км/час.
Камеры зафиксировали нарушителя на трассе М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке – 110 км/час.
"А вот больше всего за неделю скоростной режим нарушал автомобиль Reno Duster, ДОУ BC969*** – 23 раза", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они будут измерять только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксировать.
Превышение скорости движения будет наказываться штрафом, на уплату которого дается 30 дней: более чем на 50 км/ч – 510 грн, от 20 до 50 км/ч – 255 грн.
Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.