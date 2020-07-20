Летел 218 км/час: в полиции опубликовали сводку по нарушением скорости за неделю

С 13 по 19 июля камерами автофиксации было обнаружено 203 автомобиля, которые двигались со скоростью более 170 км/час.

Как сказано на сайте патрульной полиции, наибольшая скорость была у автомобиля BMW X6, ДОУ KA283***, который мчался со скоростью 218 км/час.

Камеры зафиксировали нарушителя на трассе М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке – 110 км/час.

"А вот больше всего за неделю скоростной режим нарушал автомобиль Reno Duster, ДОУ BC969*** – 23 раза", – сказано в сообщении.

Фото - patrol.police.gov.ua

Фото - patrol.police.gov.ua

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