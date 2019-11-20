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20 ноября • обновлено в 18:12
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Конфуз с героиней парковки в Одессе: появились детали

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Одесситку, которая 13 ноября, бросив машину на рельсах, заблокировала движение трамваев на Французском бульваре, оштрафовали. Тогда машину с путей пассажирам пришлось буквально переносить на руках.

Видео, опубликованное одесской коммунальной службой "Центр 077", сделало девушку знаменитой на всю страну. Оно набрало сотни тысяч просмотров. Об этом сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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В Одессе оштрафовали героиню парковки

В Одессе оштрафовали героиню парковки

077.od.ua

Одесситку уже оштрафовали за неправильную парковку, а на этом месте теперь дежурят эвакуаторы. Журналистам удалось отыскать адрес нарушительницы, но ее не оказалось дома. За девушку извинилась ее мама.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на Французском бульваре пассажирам пришлось вручную выталкивать с рельсов машину, которая мешала проезду трамвая №5. Автоледи припарковала ее прямо на путях. Из трамвая вышли несколько мужчин и подвинули авто.

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Автор
Михаил Бардин Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы парковка трамвай
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