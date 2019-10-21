Киев стал героем рекламы новой модели BMW

Очевидно, по мнению BMW, Киев — самое красивое место в мире для демонстрации новой баварской модели — 2 Series Gran Coupe.

Об этом автомобиле OBOZREVATEL рассказывал совсем недавно. Элегантный компактный седан БМВ 2 Серии впервые показали на видео около недели назад. Новинка построена на модульной переднеприводной платформе BMW 1 Series с 2670-миллиметровой колесной базой. Длина/ширина/высота составляют 4526 мм/1800 мм/1420 мм соответственно.

BMW 2 Series Gran Coupe в Киеве

Базовая модификация оснащена 140-сильным бензиновым двигателем. Дизельный агрегат развивает 190 л.с. Топовая версия получила бензиновый мотор мощностью 306 л.с. и полноприводную трансмиссию. Вероятно, в дальнейшем появятся и другие силовые установки.

BMW 2 Series Gran Coupe в Киеве

Зарубежные компании все чаще рассматривают Украину в качестве площадки для создания промо-роликов своей продукции или даже съемки популярных сериалов. Теперь украинская столица оказалась в фокусе внимания компании BMW, представители которой выбрали Киев для подготовки рекламного ролика новой модели BMW 2 Series Gran Coupe 2020 модельного года.

BMW 2 Series Gran Coupe в Киеве

BMW 2 Series Gran Coupe в Киеве

Видео предназначено для глобальной кампании, поэтому весь мир знакомится с новинкой именно благодаря эффектным киевским локациям. В кадре особое внимание уделили Подольско-Воскресенскому и Дарницкому мостам, по которым динамично разъезжает баварская новинка.

BMW 2 Series Gran Coupe в Киеве

BMW 2 Series Gran Coupe в Киеве

BMW 2 Series Gran Coupe в Киеве

Кроме прочего, выбор конкретного места для съемки рекламы может говорить об особых планах BMW для украинского рынка. Не исключено, что компания рассчитывает на теплый прием новинки украинскими покупателями. Многие были бы не против обзавестись относительно доступным премиальным автомобилем со спортивным характером. В Германии цены на BMW 2 Series Gran Coupe 2020 стартуют с 31950 евро. Украинский прайс пока не объявлен.

BMW 2 Series Gran Coupe в Киеве

BMW 2 Series Gran Coupe в Киеве

BMW 2 Series Gran Coupe в Киеве

Как рассказывал OBOZREVATEL, живой дебют новинки BMW состоится в ноябре на автошоу в Лос-Анджелесе, где посетителей ждут и другие интересные автомобили.

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