Kia представила полноприводного соперника Toyota Camry

Компания Kia представила новое поколение модели Optima (она же K5) для глобального рынка. Впервые в своей истории автомобиль получил полный привод.

Как выяснил OBOZREVATEL, глобальная Optima дебютировала всего через несколько дней после презентации южнокорейской версии модели. Причем если для родного рынка машина является сугубо переднеприводной, то в других странах ее можно будет купить с четырьмя всеми ведущими колесами.

Kia Optima 2021 для глобального рынка press.kia.com

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А вот двигатели у "мировой" Kia Optima 2021 такие же, как и у "домашнего варианта": 2-литровый атмосферный мотор на 160 л.с. с распределенными впрыском с двумя форсунками на цилиндр, 1,6-литровая наддувная "четверка" мощностью 180 л.с., а также гибридная установка с 2-литровым мотором в основе (у этой модификации, что интересно, в комплект входит солнечная батарея, питающая двигатель). На некоторых рынках модель также предложат с "атмосферниками" 2,0 и 2,5 на 152 и 194 силы соответственно, но все же самым мощным из двигателей является 290-сильное "сердце" объемом 2,5 литра – им будет оснащаться заряженная версия с шильдиком GT. Состыковываются двигатели с 6- или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач (но для топового агрегата будет возможность заказать новый 8-скоростной "робот" с двумя "мокрыми" сцеплениями).

Kia Optima 2021 для глобального рынка press.kia.com

Kia Optima 2021 для глобального рынка press.kia.com

Кузов и салон Kia Optima 2021 для глобального рынка тоже аналогичны корейскому варианту. Габариты автомобиля составляют 4905 х 1860 х 1445 мм (длиннее и шире, но ниже предшественника); внутри прописались 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и центральный дисплей медиасистемы, который доступен в двух версиях – на 8 и 10,25 дюймов. В отделке интерьера используется ткань, искусственная и натуральная кожа, а также металлические вставки и декор "под дерево" (в зависимости от версии).

Kia Optima 2021 для глобального рынка press.kia.com

Оснащение Kia Optima 2021 представлено системой кругового обзора, контролем рядности, дистанционным ассистентом парковки, проекционным дисплеем, адаптивным круиз-контролем, акустикой BOSE с 12 динамиками и релаксационным режимом Sound of Nature, фоновой подсветкойMood Lighting, а также обогревом руля и кресел.

Kia Optima 2021 для глобального рынка press.kia.com

В продажу Kia Optima 2021 поступит в первой половине следующего года. Конкурировать новинка будет, среди прочего, с Toyota Camry.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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