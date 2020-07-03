Камеры начали фиксировать на дорогах Украины автоклонов: СМИ раскрыли мошенническую схему

Автоматическая фиксация нарушений ПДД в Украине, введенная Министерством внутренних дел, позволила выявлять на дорогах двойников авто.

Как пишет УНИАН, автоклонов удается находить благодаря "письмам счастья", которые получают водители за нарушения. Но иногда штрафы отправляют владельцам не того транспорта.

Как рассказал киевлянин Максим Захарченко, с него потребовали заплатить штраф за превышение скорости в ночь на 2 июня. Но на самом деле в то время мужчина спал, а его машина стояла на стоянке. Через две недели пришло новое "письмо счастья" за аналогичное нарушение на том же отрезке дороги. К счастью, нашлись свидетели, которые подтвердили его непричастность к нарушению.

Мужчина после собственного расследования выяснил, что в Украине существует еще один автомобиль той же марки и с таким же номерным знаком. Отличались только VIN-код машины и страховка, выданная другой страховой компанией.

"Я написал заявление в полицию, и они его зарегистрировали. Но от штрафов это не освобождает. Еще в полиции порекомендовали изменить мой номерной знак", – рассказал Максим.

Двойника машины также имеют родители Татьяны Колчановой, которым об этом сообщили сотрудники таможни на одном из пунктов пропуска на границе. Они прислушались к рекомендациям и тоже изменили номерные знаки на своей "Ауди". Татьяна рассказала, что через несколько лет случайно у театра увидели клон своего авто.

Как пояснил председатель комиссии по этике Ассоциации частных детективов Украины Руслан Болгов, чаще всего "клон" покупает человек, который об этом не знает.

"Люди ленятся углубляться в проверку при покупке, а большое количество мошенников перебивают номера – без экспертизы это не заметишь", – говорит он.

В итоге водитель рискует потерять авто. По его словам, автоклоны обычно – машины, которые ввезли без растаможки, или ворованные.

"Мошенники находят автомобиль-донор, "изображают" все его данные (это могут сделать разными способами, в том числе и пока машина ремонтируется на СТО). Далее преступники заявляют, что якобы документы потеряны и восстанавливают их в своем регионе. Очень часто через подставных, подкупленных людей в полиции", – описал схему детектив.

По его словам, чтобы не купить клона, важно понимать: двойником часто бывает автомобиль со стоимостью ниже рыночной, или близкой к ней. Чаще всего этот трюк проделывают с дорогими автомобилями. Также он советует проверять, ведь большинство приезжают покупать машину со своим мастером.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в первый же день работы системы автофиксации один из водителей "придумал", как ее обходить.