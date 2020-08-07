Камеры автофиксации появятся на всех автодорогах госзначения – МВД

Автоматическая фиксация нарушений Правил дорожного движения на всех автодорогах государственного значения может быть введена в Украине до конца текущего года.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко. "У меня есть большая надежда на то, что автоматическая фиксация будет работать абсолютно на всех автомобильных дорогах государственного значения до конца года. И мне бы очень хотелось, чтобы она начала работать хотя бы в крупных городах", – сказал он.

Как пояснил советник, многое зависит от финансирования, в частности, на закупку камер фиксации. В этом контексте он выразил надежду на то, что во время местной избирательной кампании депутаты горсоветов будут выделять средства на эти цели.

Мартыненко также сообщил, что сейчас в МВД работают над тем, чтобы камеры фиксировали не только факты превышения скорости, но и другие распространенные нарушения ПДД, в частности, проезд на красный свет, опасное маневрирование, переезд перекрестка и тому подобное.

"Надо пройти все технические регламенты, чтобы все эти фиксации в дальнейшем не отменялись через суд", – пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL, 1 июня в Украине стартовала система видеофиксации нарушений правил дорожного движения . Она, в частности, позволила выявлять на дорогах двойников авто.