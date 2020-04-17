Как выглядит Mercedes, который продают за 35 копеек

Блогеры нашли старый Mercedes W124 – легендарную модель. Но машина была в ужасном состоянии. Тем не менее, б/у Мерседес удалось привести в порядок. Теперь его продают за 1 рубль (35 копеек).

За какую сумму приобрели машину, не уточняется. Но состояние этого Мерседес 124 было настолько плохим, что автомобиль просто не выглядел пригодным к эксплуатации. Фактически, так оно и было. Но легендарный немецкий седан все же удалось завести, что стало хорошим знаком.

Б/у Mercedes W124 привели в чувства, чтобы продать за 35 копеек скриншот видео

Б/у Mercedes W124 привели в чувства, чтобы продать за 35 копеек скриншот видео

Машина оказалась в состоянии передвигаться самостоятельно, хотя здесь есть технические проблемы. В дополнение к этому некоторые детали кузова были сломаны или отсутствовали вовсе.

Б/у Mercedes W124 привели в чувства, чтобы продать за 35 копеек скриншот видео

Б/у Mercedes W124 привели в чувства, чтобы продать за 35 копеек скриншот видео

Б/у Mercedes W124 привели в чувства, чтобы продать за 35 копеек скриншот видео

Блогеры заменили часть элементов, другие удалось отремонтировать. Для машины купили фирменные колеса Mercedes-AMG. Хоть они и подержанные, но все равно лучше тех, которые были изначально.

Б/у Mercedes W124 привели в чувства, чтобы продать за 35 копеек скриншот видео

Б/у Mercedes W124 привели в чувства, чтобы продать за 35 копеек скриншот видео

Кузов автомобиля помыли, а салон невероятно тщательно почистили. Разумеется, необходимо провести серьезную диагностику и определить дальнейший фронт работ. Но этим будет заниматься уже новый владелец, который получит сияющий Mercedes W124 – после проделанной работы машина выглядит действительно хорошо.

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