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17 апреля • обновлено в 16:50
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Как выглядит Mercedes, который продают за 35 копеек

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Блогеры нашли старый Mercedes W124 – легендарную модель. Но машина была в ужасном состоянии. Тем не менее, б/у Мерседес удалось привести в порядок. Теперь его продают за 1 рубль (35 копеек).

За какую сумму приобрели машину, не уточняется. Но состояние этого Мерседес 124 было настолько плохим, что автомобиль просто не выглядел пригодным к эксплуатации. Фактически, так оно и было. Но легендарный немецкий седан все же удалось завести, что стало хорошим знаком.

Б/у Mercedes W124 привели в чувства, чтобы продать за 35 копеек

Б/у Mercedes W124 привели в чувства, чтобы продать за 35 копеек

скриншот видео

Б/у Mercedes W124 привели в чувства, чтобы продать за 35 копеек

Б/у Mercedes W124 привели в чувства, чтобы продать за 35 копеек

скриншот видео

Машина оказалась в состоянии передвигаться самостоятельно, хотя здесь есть технические проблемы. В дополнение к этому некоторые детали кузова были сломаны или отсутствовали вовсе.

Б/у Mercedes W124 привели в чувства, чтобы продать за 35 копеек

Б/у Mercedes W124 привели в чувства, чтобы продать за 35 копеек

скриншот видео

Б/у Mercedes W124 привели в чувства, чтобы продать за 35 копеек

Б/у Mercedes W124 привели в чувства, чтобы продать за 35 копеек

скриншот видео

Б/у Mercedes W124 привели в чувства, чтобы продать за 35 копеек

Б/у Mercedes W124 привели в чувства, чтобы продать за 35 копеек

скриншот видео

Блогеры заменили часть элементов, другие удалось отремонтировать. Для машины купили фирменные колеса Mercedes-AMG. Хоть они и подержанные, но все равно лучше тех, которые были изначально.

Б/у Mercedes W124 привели в чувства, чтобы продать за 35 копеек

Б/у Mercedes W124 привели в чувства, чтобы продать за 35 копеек

скриншот видео

Б/у Mercedes W124 привели в чувства, чтобы продать за 35 копеек

Б/у Mercedes W124 привели в чувства, чтобы продать за 35 копеек

скриншот видео

Кузов автомобиля помыли, а салон невероятно тщательно почистили. Разумеется, необходимо провести серьезную диагностику и определить дальнейший фронт работ. Но этим будет заниматься уже новый владелец, который получит сияющий Mercedes W124 – после проделанной работы машина выглядит действительно хорошо.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто б/у автомобиль Mercedes-Benz
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