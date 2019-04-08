Выплаты на 40% больше и группа крови в правах: украинских водителей ждут серьезные изменения

В апреле украинских автолюбителей ждут несколько нововведений. Кабинет министров на одном из недавних заседаний утвердил несколько правил для получения водительских прав и сдачи экзаменов. Параллельно в Верховной Раде зарегистрирован проект закона, призванный изменить порядок выплаты по полисам обязательного страхования.

Что именно ждет водителей и какие правила нужно знать — в материале OBOZREVATEL.

Главное:

3 апреля Кабмин ввел новые правила для автолюбителей. Водительское удостоверение может подтверждать личность только в том случае, когда речь идет о транспортном средстве;

Автошколы после отмены правила обязательной закупки удостоверений в МВД могут уменьшить стоимость за обучение;

Изменения должны затронуть и автострахование. В парламенте уже зарегистрирован проект закона, который даст водителям возможность в случае аварии получить от страховщика примерно на 40% больше;

Правда, пока парламент не может его рассмотреть.

Новые правила от Кабмина

Документ вносит сразу несколько изменений. В частности, водительское удостоверение может быть аналогом паспорта только в части подтверждения права управлять транспортным средством.

Так, постановлением правительства автошколы освобождаются от необходимости закупать у Министерства внутренних дел документы об окончании обучения для своих выпускников. Сейчас это делается в обязательном порядке. Вместо этого предлагается вносить электронные формы этих свидетельств в единый реестр МВД и ввести дистанционную электронную регистрацию групп, которые будут проходить обучения.

Также положения порядка выдачи водительских прав приводятся в соответствие с положениями закона о документах, которые подтверждают гражданство Украины. Такой перечень дополнен паспортом в виде ID-карты.

Униан

Изменения коснутся и количества слушателей в группах по обучению в автошколах. Сейчас в группе не может быть более 30 человек, а после вступления в действие правил — лимита и вовсе не будет. Также разрешено проводить во время экзаменов фото- и видеофиксацию.

Медицинская справка будет включать в себя немного другую информацию. В ней нужно указывать те ограничения по здоровью водителя, которые не являются препятствием для вождения автомобиля. При этом прописывать нужно и группу крови. Она же будет вписана и в водительское удостоверение.

По мнению автомобилиста Владислава Скалия, новые изменения достаточно противоречивы.

“С одной стороны, если отменят единые бланки от МВД — стоимость обучения может быть снижена. Если уберут лимит по количеству учеников в группах — больше желающих смогут получить теоретические знания, но качество обучения может пострадать. Не исключено, что отдельные автошколы будут наполнять группы по 40 человек и больше. Касаемо водительских прав как удостоверения личности — будут сложности, нужно с собой носить паспорт”, — пояснил OBOZREVATEL автолюбитель.

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Автострахование по-новому

Еще одна новость — в Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который вводит новые правила автомобильного страхования. Его авторами выступили 14 народных депутатов, а также страховые юристы. Основные изменения проекта можно свести к нескольким пунктам:

Страховщик обязан сделать выплату в течении 60 дней с момента подачи заявления со стороны пострадавшего;

Износ авто при выплате компенсации не будет учитываться (ранее это влияло). Но в каждом конкретном случае нужно заказывать отдельную экспертизу;

Выплаты за моральный ущерб в связи со смертью — 25 минимальных зарплат (сейчас это 12);

Предлагается сократить срок для принятия решения о выплате или отказе до 10 дней. Вводится понятие “упрощенной системы”;

Запрет на франшизу с виновников аварий. Весь ущерб должны выплачивать страховщики.

Один из разработчиков проекта закона, страховой юрист Денис Конюшко пояснил OBOZREVATEL, что в целом идея отличная. Если она будет принята — жизнь пострадавших будет существенно облегчена, но есть определенные нюансы.

“Хотел бы отметить пункт по износу, если примут в такой редакции то сумма выплат увеличится в среднем на 30%. Сейчас они выплачивают с учетом износа, поэтому 9 из 10 машин подпадают под понятие “износа” и размер выплат уменьшается от 40 до 70%”, — пояснил автоюрист.

Это может вызвать увеличение стоимости полюсов страхования.

“Если процент выплат вырастет на 40%, то многие компании могут или уйти с рынка или поднять стоимость услуг. Сейчас часть компаний уже жалуется, что автонражданка убыточная. На сколько же увеличится стоимость, зависит от коэфициентов”, — уверен Конюшко.

Правда, во всей этой истории есть одно "но". Нынешнему созыву народных депутатов осталось работать всего полгода, потому времени в обрез. Примут ли такой проект закона в двух чтения до октября 2019 года? Маловероятно.

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