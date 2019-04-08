|Авто
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Авто

Выплаты на 40% больше и группа крови в правах: украинских водителей ждут серьезные изменения

Читать материал на украинском

В апреле украинских автолюбителей ждут несколько нововведений. Кабинет министров на одном из недавних заседаний утвердил несколько правил для получения водительских прав и сдачи экзаменов. Параллельно в Верховной Раде зарегистрирован проект закона, призванный изменить порядок выплаты по полисам обязательного страхования.

Что именно ждет водителей и какие правила нужно знать — в материале OBOZREVATEL.

Главное:

  • 3 апреля Кабмин ввел новые правила для автолюбителей. Водительское удостоверение может подтверждать личность только в том случае, когда речь идет о транспортном средстве;

  • Автошколы после отмены правила обязательной закупки удостоверений в МВД могут уменьшить стоимость за обучение;

  • Изменения должны затронуть и автострахование. В парламенте уже зарегистрирован проект закона, который даст водителям возможность в случае аварии получить от страховщика примерно на 40% больше;

  • Правда, пока парламент не может его рассмотреть.

Новые правила от Кабмина

Документ вносит сразу несколько изменений. В частности, водительское удостоверение может быть аналогом паспорта только в части подтверждения права управлять транспортным средством.

Так, постановлением правительства автошколы освобождаются от необходимости закупать у Министерства внутренних дел документы об окончании обучения для своих выпускников. Сейчас это делается в обязательном порядке. Вместо этого предлагается вносить электронные формы этих свидетельств в единый реестр МВД и ввести дистанционную электронную регистрацию групп, которые будут проходить обучения.

Также положения порядка выдачи водительских прав приводятся в соответствие с положениями закона о документах, которые подтверждают гражданство Украины. Такой перечень дополнен паспортом в виде ID-карты.

Выплаты на 40% больше и группа крови в правах: украинских водителей ждут серьезные изменения

Униан

Изменения коснутся и количества слушателей в группах по обучению в автошколах. Сейчас в группе не может быть более 30 человек, а после вступления в действие правил лимита и вовсе не будет. Также разрешено проводить во время экзаменов фото- и видеофиксацию.

Медицинская справка будет включать в себя немного другую информацию. В ней нужно указывать те ограничения по здоровью водителя, которые не являются препятствием для вождения автомобиля. При этом прописывать нужно и группу крови. Она же будет вписана и в водительское удостоверение.

По мнению автомобилиста Владислава Скалия, новые изменения достаточно противоречивы.

“С одной стороны, если отменят единые бланки от МВД стоимость обучения может быть снижена. Если уберут лимит по количеству учеников в группах больше желающих смогут получить теоретические знания, но качество обучения может пострадать. Не исключено, что отдельные автошколы будут наполнять группы по 40 человек и больше. Касаемо водительских прав как удостоверения личности будут сложности, нужно с собой носить паспорт”, пояснил OBOZREVATEL автолюбитель.

Смотрите видео по теме

Автострахование по-новому

Еще одна новость в Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который вводит новые правила автомобильного страхования. Его авторами выступили 14 народных депутатов, а также страховые юристы. Основные изменения проекта можно свести к нескольким пунктам:

Новости
В Украине предложили ввести рейтинг водителей: в чем суть

  • Страховщик обязан сделать выплату в течении 60 дней с момента подачи заявления со стороны пострадавшего;

  • Износ авто при выплате компенсации не будет учитываться (ранее это влияло). Но в каждом конкретном случае нужно заказывать отдельную экспертизу;

  • Выплаты за моральный ущерб в связи со смертью 25 минимальных зарплат (сейчас это 12);

  • Предлагается сократить срок для принятия решения о выплате или отказе до 10 дней. Вводится понятие “упрощенной системы”;

  • Запрет на франшизу с виновников аварий. Весь ущерб должны выплачивать страховщики.

Один из разработчиков проекта закона, страховой юрист Денис Конюшко пояснил OBOZREVATEL, что в целом идея отличная. Если она будет принята жизнь пострадавших будет существенно облегчена, но есть определенные нюансы.

Выплаты на 40% больше и группа крови в правах: украинских водителей ждут серьезные изменения

“Хотел бы отметить пункт по износу, если примут в такой редакции то сумма выплат увеличится в среднем на 30%. Сейчас они выплачивают с учетом износа, поэтому 9 из 10 машин подпадают под понятие “износа” и размер выплат уменьшается от 40 до 70%”, пояснил автоюрист.

Новости
Пожизненное за пьяное ДТП: нардеп рассказал об ужесточении наказаний водителям

Это может вызвать увеличение стоимости полюсов страхования.

“Если процент выплат вырастет на 40%, то многие компании могут или уйти с рынка или поднять стоимость услуг. Сейчас часть компаний уже жалуется, что автонражданка убыточная. На сколько же увеличится стоимость, зависит от коэфициентов”, уверен Конюшко.

Правда, во всей этой истории есть одно "но". Нынешнему созыву народных депутатов осталось работать всего полгода, потому времени в обрез. Примут ли такой проект закона в двух чтения до октября 2019 года? Маловероятно.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Страхование в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Темы
Страхование в УкраинеЭксклюзив
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения