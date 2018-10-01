Иначе штраф: заработало важное правило для автомобилистов в Украине

Украинских автомобилистов предупредили, что с 1 октября во время движения вне населенных пунктов необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.

Сообщение было размещено на странице Патрульной полиции в Facebook. Уточняется, что это требование ПДД действует в период с 1 октября до 1 мая и является обязательным для выполнения в любое время суток.

Оно призвано повысить безопасность дорожного движения на затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное.

Именно в указанный период, в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения.

За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф в размере 425 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, массовое применение в Украине системы автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения запланировано уже в ближайшее время.