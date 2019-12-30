Больше, чем на Донбассе: озвучены жуткие данные по гибели украинцев в ДТП

В год в Украине на дорогах гибнет значительно больше людей, чем во время боевых действий на фронте.

Об этом в материале для "Зеркала недели" пишет заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Приводим публикацию без изменений:

"В 2018 году на дорогах Украины погибли 3350 человек, в 2019 году количество погибших уже достигло 2716, тогда как в боевых действиях в зоне ООС погибли 110 военнослужащих и правоохранителей.

Как видим, статистика явно свидетельствует о том, что война у нас идет внутри страны, на наших дорогах. И это недопустимо.

Геращенко обнародовал пугающую статистику ДТП Зеркало недели

Среди основных причин дорожно-транспортных происшествий (ДТП) следует особо отметить управление транспортными средствами в состоянии опьянения, превышение установленной безопасной скорости движения, нарушение правил маневрирования, несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда перекрестков.

Руководство страны и Министерства внутренних дел Украины не намерено мириться с таким положением вещей и на протяжении последних лет, и наиболее активно в 2018-м и текущем годах предпринимает ряд комплексных системных мер по исправлению ситуации. Эти меры касаются множества направлений, как нормативных, организационных, так и практических, инновационных, технических, а также пропагандистских, воспитательных и образовательных.

Наша главная цель — наведение порядка на дорогах, создание безопасных условий всем участникам дорожного движения.

Среди основных целей на 2020 год — значительное совершенствование законодательства, масштабное внедрение эффективных систем безопасности на примере зарубежных стран, существенные инфраструктурные изменения, применение на дорогах фотовидеофиксации нарушений в автоматическом режиме.

В этом контексте активно изучается опыт зарубежных стран в вопросах безопасности дорожного движения для дальнейшего его применения в Украине.

Наиболее эффективной зарекомендовала себя система Vision Zero.

Это международный проект по обеспечению безопасности дорожного движения — создание системы автомобильных дорог без жертв и серьезных травм, связанных с дорожным движением.

Реализация проекта началась в Швеции, в октябре 1997 года он был одобрен парламентом. Цель проекта — сведение к нулю смертности на дорогах. За время реализации программы количество смертельных случаев в ДТП снижалось из года в год.

Основной принцип концепции заключается в том, что "жизнь и здоровье — высшая ценность в обществе", а количество средств, необходимых для развития и модернизации дорожной инфраструктуры, рассчитывается в пользу снижения риска для человека.

Vision Zero предлагает следующие "возможные долгосрочные максимальные скорости движения, связанные с инфраструктурой. Эти скорости основаны на человеческих и автомобильных ограничениях.

Например, доказано: переносимость человеком удара машиной составляет приблизительно 30 км/ч. Если в городских районах требуется более высокая скорость, можно отделить пешеходные переходы от дорожного движения. В противном случае пешеходные переходы или зоны должны быть рассчитаны на скорость не более 30 км/ч.

В настоящее время система применяется во многих странах Европы, а также в США, Канаде, Великобритании и Индии.

Итог программы в Швеции — снижение за двадцать лет смертности на дорогах более чем в два раза, с 541 в 1997-м до 253 в 2017 году. Цифры свидетельствуют об эффективности этой программы, поэтому ее в равной степени можно и нужно применять в реалиях украинских дорог.

Министерство внутренних дел выступает с широкомасштабной программой изменений в законодательстве, ради прекращения "войны" на дорогах.

В следующем году начнется эксплуатация систем видеонаблюдения на дорогах Украины, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения в автоматическом режиме.

На сегодняшний день в Киеве уже установлено 20 таких камер видеонаблюдения, работающих в тестовом режиме.

В ноябре нынешнего года был проведен тестовый запуск системы, когда задействовали пять камер наблюдения на проспектах города, где разрешенная скорость составляла 80 км/ч. Несмотря на то, что камеры были настроены на скорость 103 км/ч, всего за сутки работы системы было зафиксировано более 41 тыс. нарушений скоростного режима. В переводе на язык штрафов и цифр, общая сумма составила бы более 10 млн грн, и это только за сутки, на одном участке дороги Киева.

Но наша основная цель — не взыскивать штрафы с водителей, а приучить их к разумному вождению с соблюдением правил дорожного движения, взаимному уважению, осознанию ценности своей жизни и жизни других людей.

Если органы местной власти вкладывают значительные средства в улучшение дорожной инфраструктуры, то при необходимости и создании надлежащих условий безопасности своим решением они могут увеличить скорость движения на отдельных участках дорог или дорогах в целом.

Проведена кропотливая работа по внесению изменений в законодательство Украины в сфере безопасности дорожного движения — усиления ответственности участников за нарушение его правил, в частности за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вождение лицами, не имеющими соответствующего разрешения на право управления транспортными средствами либо лишенными такого права, вождение автомобилей без использования ремней безопасности или шлемов для мотоциклистов. Также предусматривается ответственность за перевозку детей без использования специальных средств безопасности.

Наведен порядок в вопросах получения водительских удостоверений на право управления транспортными средствами. Мы уже сделали очень многое и сделаем еще больше, чтобы невозможно было без необходимых качественных знаний и навыков получить водительские удостоверения.

Приучать к безопасному вождению автомобилистов и велосипедистов, к безопасному переходу дороги пешеходов необходимо с раннего возраста, с детского сада и школы.

Каждый взрослый должен помнить, что переходя дорогу в неположенном месте, он учит своего ребенка рисковать жизнью. Профилактика — самый серьезный элемент составляющей безопасности дорожного движения. Она заключается в обучении детей в дошкольных учреждениях, школах.

Министерство внутренних дел совместно с Министерством образования инициирует возобновление во всех школах обязательного проведения уроков безопасности. Такой воспитательный подход однозначно улучшит отношение участников дорожного движения к сознательному соблюдению его правил.

Особое место в обеспечении безопасности дорожного движения отведено системным инфраструктурным изменениям, активного привлечения в эту сферу органов местного самоуправления.

К наиболее эффективным инфраструктурным изменениям следует отнести следующее.

Создание перекрестков с круговым движением. Несмотря на то, что светофорное регулирование снижает число аварий и увеличивает пропускную способность перекрестка, как правило, аварии на них приводят к более тяжким последствиям, чем на перекрестках с круговым движением.

Строительство дорог с разделительным барьером. Это эффективно предотвращает аварии, связанные со столкновениями встречного автотранспорта.

Очистка прилегающих к дорогам территорий. Для минимизации последствий съезда транспорта с дороги с прилегающих территорий должны быть убраны опасные предметы: камни и деревья, установлены заборы.

Применение фотовидеокамер в автоматическом режиме, что является эффективным средством контроля над установленными ограничениями скорости на дорогах.

Оборудование на дорогах в населенных пунктах приспособлений "лежачий полицейский", что дисциплинирует водителей в вопросах соблюдения скоростного режима.

Оборудование дорог вибрационными полосами, предупреждающих водителей о смене полосы движения.

Установка информационных щитов вдоль дорог, предупреждающих о необходимости соблюдения правил дорожного движения и последствий их несоблюдения.

Комплексное системное и последовательное применение всех изложенных мер, а также внедрение опыта зарубежных стран на основе проекта Vision Zero позволит существенно снизить аварийность на наших дорогах и сохранить человеческие жизни.

Сберечь жизнь и здоровье наших сограждан, а не собрать больше штрафов — вот наша цель по наведению порядка на дорогах Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, патрульная полиция подвела горькую статистику ДТП на украинских дорогах – за 11 месяцев 2019 года в ДТП погибло 3080 человек – больше, чем за аналогичный период прошлого.

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