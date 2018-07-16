Модный во время кризиса контрабас побеждает в наши дни в Украине даже наследников сталина - силовиков (многие западные инстанции даже считают, что без крыши экс-"ка-гэ-бэ" в Евросоюз бы не попадало столько украинских контрабандных сигарет и афганских наркотиков)).

Но вот лишь один вид контрабаса возбудил нынче наше безбашенное общество: контрабанда автомобилей на так называемых бляхах. Все остальные виды контрабанды в Украине, похоже, волнуют только Гройсмана с Аваковым, которым "вся президентская рать" не дает с толком наполнить и потратить Госбюджет (55 новеньких вертолетов - на борьбу с контрабандой!))

Всячески поддерживая этот шум и гам-тарарам, хочу все же вставить в матерную тему евробляхеров (уж больно они красочно обматерили гаврилюков etc)) свои две копейки.

Дело ведь не только в том, что жуткие и частые автоаварии с участием отчаянных и пьяных евробляхеров невозможно расследовать. И не только в том, что толковым государственным деятелям тупо не хватает денег для достойных зарплат врачам, учителям, полицейским, как и на пенсии нашим заслуженным старикам, на которые можно если не прожить, то хотя бы выжить.

Дело в том, что Киев стал самой загрязненной столицей Европы: например, в данный момент загрязнение воздуха диоксидом азота и формальдегидом превышает в 5-7 раз все мыслимые нормы (а ведь двадцать лет назад Киев был, по данным ЮНЕСКО, самой зеленой столицей Европы)

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Если учесть, что наша импотентная власть напрочь игнорирует незаконную вырубку Карпат, абсолютно не реагирует на продажу разбадяженного бензина по цене элитного топлива на каждой второй автозаправке; то для экологической катастрофы в Украине осталось только узаконить и поощрить евробляхи: в то время как те же парижане за девять тысяч евро компенсации от правительства МАССОВО ПЕРЕХОДЯТ НА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ; киевляне будут сдыхать, дыша жуткими выхлопами дизельных авто, запрещенных в Германии, как и бензинового автостарья, собранного со всех автосвалок Евросоюза.

Так мы и вправду превратимся в "грязную лужайку Европы", и к нам повезут ядерные отходы с могильников Марселя etc. Чем больше в Украине "евроблях"; тем наш воздух загазованней! И больше всего в этом виноваты грязные намерения тех политиканов, которые готовы и Родину продать, и ее леса и воздух; чтобы вновь перевести натыренные миллиарды в оффшоры (и евроБЛЯхеры только пешки в игре этих мегакоррупционеров, пытающихся поставить мат всем нам).