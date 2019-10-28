Электронные права и видеофиксация: в Раде приготовили сюрпризы водителям

В Украине введут электронные водительские права, видеофиксацию нарушений правил дорожного движения и новые правила сдачи экзаменов в автошколах.

Какие новшества на дорогах готовит Верховная Рада украинцам, рассказал в эфире ObozTV нардеп от фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко. По его словам, инициативы призваны упростить жизнь водителям.

"Удостоверения водителя планируют сделать электронными. Их уже нельзя будет забыть дома. Бывает ситуация, когда едешь на машине, забываешь в кошельке права... Вырабатывается и законодательная база, и формат диджитализации этих прав, когда можно будет показывать права инспектору в своем гаджете или телефоне", – рассказал депутат.

По его словам, аналогичные правила профильное министерство и парламентский комитет прорабатывают для техпаспортов: "Думаю, в течение года мы уже сможем это увидеть и попробовать".

Также изменения коснутся сдачи экзаменов в автошколе.

"Не надо учиться в автошколе, можно прийти и сдать в школе этот экзамен. Ты можешь самостоятельно овладеть всем материалом, тебе не нужно тратить средства... Это упрощается и уменьшается плата за этот сертификат. Можно выбирать – учиться в школе или учить самостоятельно", – пояснил Крейденко.

Как отметил "слуга народа", этот шаг также призван исключить коррупционную составляющую: "Будет жестче контролироваться теоретический и практический экзамен... Сейчас планируют устанавливать камеры в местах, где проходят эти экзамены, чтобы был контроль".

"У нас, если ты прошел экзамен в автошколе, действовал сертификат 10 лет. Ты мог в течение 10 лет не идти даже в ГАИ, не сдавать экзамен. Сейчас будет 2 года. Это даст возможность людей стимулировать, чтобы они не теряли водительские навыки", – добавил он.

По словам нардепа, водителям также будут начисляться штрафные баллы, которые можно будет отслеживать через гаджет: "Будет выписка, ее можно будет отследить как инспектору, так и водителю. Она будет доступна, будет автоматически подтягиваться".

Также Крейденко сообщил, что пилотная система видеофиксации на дорогах появится уже до конца нынешнего года, а полноценно видеофиксация заработает в течение 2020 года.

"Должна заработать, но надо законодательно закрепить моменты. У нас еще нет достаточной доказательной базы. Очень часто в судах обжалуют эти доказательства. Говорят – была плохая погода, не с того ракурса снимала камера. Мы эти нормы и введение в законодательную базу доказательств с видеофиксацией должны подписать, и тогда она заработает полноценно. Сейчас она имеет рекомендационный характер для инспектора", – рассказал депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине также хотят вернуть обязательный техосмотр личного автотранспорта.

Министерство инфраструктуры ранее публиковало соответствующий законопроект для публичного обсуждения. Согласно документу, возобновить обязательный ТО в Украине намерены с 2022 года. Его проведение будет отдано коммерческим техстанциям, которые получат необходимые сертификаты, а штрафы за несвоевременное прохождение техосмотра вырастут.

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