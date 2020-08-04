Знаменитый бестселлер Nissan заменят электромобилем

Седан Nissan Maxima пользовался популярностью долгие годы, особенно в США. Но поскольку в последняя время наблюдается постоянное падение спроса на классические четырехдверные модели, его уберут из модельного ряда компании. А в качестве замены покупателям будет предложен электромобиль.

Об этом в интервью Automotive News рассказал главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта. По его словам, Максиму отправят на пенсию уже в 2022-м году. На такое решение повлияло, собственно, два фактора – слабые продажи седанов и повышенная потребность в "электричках".

Nissan Maxima актуального поколения. Фото: Nissan

Как ожидается, электрическая замена Nissan Maxima будет сделана в духе концепт-кара IMs (на фото ниже), который показали в прошлом году. Кстати, в его же стилистике выполнен недавно представленный электрический кроссовер Nissan Ariya.

Nissan IMs. Фото: Nissan

Nissan IMs Фото: Nissan

О характеристиках будущего электромобиля пока ничего неизвестно, но Nissan IMs оснащался двумя моторами совокупной отдачей 483 л.с. и 115-киловатт-часовой батарей, которая рассчитана на запас хода в 610 км.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Nissan также выпустит еще один электромобиль – большой внедорожник.