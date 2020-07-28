Жители одного поселка бесплатно получат электромобили

Компания Renault решила реализовать уникальный проект, который должен продемонстрировать возможность массового перехода на электрический транспорт и его удобство в повседневной эксплуатации. Для этого она пересадит на электромобили население небольшого населенного пункта, который расположен на юге Франции.

Речь идет о коммуне Аппи в департаменте Арьеж, где по состоянию на 2017 год проживало всего 25 человек. Абсолютно все жители этого "поселка" получат электромобили Renault Zoe и настенные зарядки к ним в придачу.

Коммуна Аппи. Фото: Renault

Кроме того, в коммуне установят быструю зарядку, которая за 30 мин подключения позволит зарядиться машине на 145 км пробега.

Электрокары и сопутствующее оборудования жителям Аппи предоставят бесплатно, правда, не навсегда, а лишь на 3 года. За это время Рено хочет доказать, что "электричками" удобно пользоваться не только в городах, но и труднодоступных населенных пунктах (а коммуна Аппи как раз расположена Аппи расположен в горной местности).

Отметим, Renault Zoe – это электрический хетбчэк В-класса, который доступен в двух вариантах мощности (на 108 и 135 сил), а также с двумя батареями ( 40 кВтч и 52 кВтч). Максимальный запас хода автомобиля составляет 395 км.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что эсклюзивный электромобиль Renault будет продаваться за цену Дастера.