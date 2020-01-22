Малоизвестный электромобиль Lada выставили на продажу за $14 500

На одной из российских интернет-площадок появилось объявление о продаже редкого авто. Речь идёт об электромобиле Lada El Lada, который был выпущен в Тольятти 8 лет назад.

Как пишет Motor.ru, в начале прошлого десятилетия АвтоВАЗ взялся за развитие EV-направления. В итоге, в 2011 году компания выкатила свой первый электромобиль, который построили на базе Lada Kalina.

Lada El Lada wroom.ru

Машина получила электромотор мощностью 83 л.с. и блок литий-ионных батарей. На одном заряде она проезжала 150 км, что по меркам того времени было неплохим показателем, тогда как время зарядки от обычной сети составляла 8 часов (вроде бы).

Lada El Lada wroom.ru

Всего было выпущено 100 Lada El Lada каждый из экземпляров был оценен примерно в 16 000 долларов. И вот сейчас на продажу выставили один из таких электрокаров, за который просят $14 500. Впрочем, покупать его не спешат, поскольку ранее этот автомобиль пытались реализовать за $15 500 (таким образом, владелец уже "сбросил" тысячу).

Lada El Lada автогурман.com

Судя по всему, столь высокая цена объясняется не только редкостью авто, но и ее пробегом, который составляет всего 2,4 тысячи км. Год выпуска электромобиля – 2012.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, АвтоВАЗ определился с ценой обновленной Lada Niva 2020. Её оценили как самый дешевый Renault.

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