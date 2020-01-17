Зарядки Tesla Supercharger будут появляться в Украине постепенно

Компания Tesla собирается установить в течение этого года в Украине три свои скоростные зарядные станции. Первые должны появиться в первые кварталы года.

Как заявил в комментарии изданию OBOZREVATEL специалист по электромобилям Александр Кравцов, фирменные зарядки значительно улучшат жизнь украинских владельцев Tesla, однако, скорее всего, они будут появляться постепенно, а на все сразу.

Tesla Model 3 и Tesla Supercharger teslarati.com

"Сейчас ближайшая к Украине "тесловская "зарядка находится в 200 километрах от нашей границы. Установка Supercharger в Украине – это хорошая новость для владельцев Tesla в Украине. Компания уже давно обещает открытие фирменных зарядок ", – говорит Александр Кравцов, автоэксперт и СЕО компании ElectroCars.

Информация об этом есть на картах компании Tesla. Это будут, скорее всего, стандартные Supercharger на 120 кВт. Такие способны одновременно заряжать от 4 до 10 электрических машин. Такой тип зарядок американский автопроизводитель использует в Европе.

Tesla Supercharger teslarati.com

"Я пользовался подобными. Первое, что бросается в глаза, это оригинальный дизайн самой станции, плотный пистолет и толстый кабель. Но самая главная особенность - это сверхбыстрая зарядка. До 90% она заполняет аккумулятор за 30-35 минут. Большинство зарядных станций, работающих в Украине, делают это за полтора часа. Кроме того, для старых моделей Tesla, выпущенных до 2018 года, зарядка является бесплатной ", - подчеркивает Кравцов.

Места размещения станций, вероятно, оставят те, о которых через свои карты Tesla заявляла ранее, – Ровенская область, объездная автодорога близ Житомира. По третьему объекту информации нет.

"Я думаю, что Tesla, откроет постепенно эти станции у нас. Не стоит ожидать, что все три заработают одновременно ", – говорит специалист.

Такие станции также впервые появятся в Литве, Латвии, Эстонии, Исландии и Росии. В общей сложности Tesla за все годы работы открыла свыше 1400 Supercharger.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Сети появилось первое изображение новой Tesla Model S. Правда, неофецийне.

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