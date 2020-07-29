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Xiaomi выпустила идеальный транспорт для города за 440 евро

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Электромобили
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Xiaomi выпустила идеальный транспорт для города за 440 евро

Новый электрический скутер Xiaomi Ninebot C30.. Фото: Xiaomi

В ближайшее время на рынке электрических двухколесных транспортных средств, предназначенных для эксплуатации в условиях города, произойдет настоящий переполох из-за Xiaomi. Китайский гигант запускает в продажу Ninebot C30 – самый дешевый электрический скутер в мире.

Xiaomi Ninebot C30 примечателен стильным внешним видом, хорошей функциональностью и неплохими характеристиками. Мотороллер оснащен двигателем мощностью 0,4 кВт и тягой в 40 Нм. Автономность хода составляет около 34 км, максимальная скорость – 25 км/ч. Спереди на скутере Xiaomi установлены дисковые тормоза, сзади – барабанные. Зарядить аккумулятор можно как на самом "мопеде", так и автономно, отсоединив его от агрегатов.

Новый электрический скутер Xiaomi Ninebot C30.

Новый электрический скутер Xiaomi Ninebot C30. Фото: Xiaomi

Цена у него и впрямь привлекательная. Ninebot C30 продается в Китае за 3599 юаней, что эквивалентно около 440 евро. Иными словами, новый электроскутер стоит дешевле, чем большинство "горных" велосипедов средней ценовой категории.

Новый электрический скутер Xiaomi Ninebot C30.

Новый электрический скутер Xiaomi Ninebot C30. Фото: Xiaomi

Новый электрический скутер Xiaomi Ninebot C30.

Новый электрический скутер Xiaomi Ninebot C30. Фото: Xiaomi

Новый электрический скутер Xiaomi Ninebot C30.

Новый электрический скутер Xiaomi Ninebot C30. Фото: Xiaomi

Ориентирован Ninebot C30, в первую очередь, на подростков, поскольку ездить на нем можно без водительских прав. В дополнение к C30 доступны три других варианта модели Ninebot – C40, C60 и C80. Каждый из этих вариантов имеет больший запас хода и, следовательно, более высокую цену.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что у Tesla может появиться электрокар дешевле Model 3.

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