Xiaomi выпустила идеальный транспорт для города за 440 евро

В ближайшее время на рынке электрических двухколесных транспортных средств, предназначенных для эксплуатации в условиях города, произойдет настоящий переполох из-за Xiaomi. Китайский гигант запускает в продажу Ninebot C30 – самый дешевый электрический скутер в мире.

Xiaomi Ninebot C30 примечателен стильным внешним видом, хорошей функциональностью и неплохими характеристиками. Мотороллер оснащен двигателем мощностью 0,4 кВт и тягой в 40 Нм. Автономность хода составляет около 34 км, максимальная скорость – 25 км/ч. Спереди на скутере Xiaomi установлены дисковые тормоза, сзади – барабанные. Зарядить аккумулятор можно как на самом "мопеде", так и автономно, отсоединив его от агрегатов.

Новый электрический скутер Xiaomi Ninebot C30. Фото: Xiaomi

Цена у него и впрямь привлекательная. Ninebot C30 продается в Китае за 3599 юаней, что эквивалентно около 440 евро. Иными словами, новый электроскутер стоит дешевле, чем большинство "горных" велосипедов средней ценовой категории.

Новый электрический скутер Xiaomi Ninebot C30. Фото: Xiaomi

Новый электрический скутер Xiaomi Ninebot C30. Фото: Xiaomi

Новый электрический скутер Xiaomi Ninebot C30. Фото: Xiaomi

Ориентирован Ninebot C30, в первую очередь, на подростков, поскольку ездить на нем можно без водительских прав. В дополнение к C30 доступны три других варианта модели Ninebot – C40, C60 и C80. Каждый из этих вариантов имеет больший запас хода и, следовательно, более высокую цену.

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