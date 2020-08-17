Xiaomi представила необычный электрокар за $1500

Китайский гигант Xiaomi представил нетипичный электромобиль – Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition. Новинка представляет собой электрический карт, который создавался при (скромном) участии культового производителя суперкаров из Италии.

К слову, сам по себе электрический карт Ninebot GoKart Pro существовал у Xiaomi и до этого, в данном же случае он имеет особое исполнение Lamborghini Edition, которое отличается фирменным желтым окрасом "Ламб" и специальной акустикой, имитирующей звук выхлопа суперкаров Huracan V10 и Aventador V12 (можно выбрать один из звуков с помощью специального переключателя).

iaomi и Lamborghini создали необычный электрокар за $1500. Фото: Xiaomi

Кроме того, новинка получила еще и особые покрышки с пониженными сцепными свойствами – с их помощью на автомобиле легче уходить в дрифт.

Xiaomi и Lamborghini создали необычный электрокар за $1500. Фото: Xiaomi

Xiaomi и Lamborghini создали необычный электрокар за $1500. Фото: Xiaomi

Xiaomi и Lamborghini создали необычный электрокар за $1500. Фото: Xiaomi

Xiaomi и Lamborghini создали необычный электрокар за $1500. Фото: Xiaomi

В остальном же это обычный Ninebot GoKart Pro, который оснащен электромотором на 6,5 л.с. и батареей емкостью 0,432 кВтч. Аккумулятор рассчитан на прохождение дистанции в 24,8 км (62 круга по 400 км) со средней скоростью 40 км/ч.

В Китае купить Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition можно за 9 999 юаней, это чуть меньше 1500 долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Xiaomi выпустила идеальный для передвижения по городу транспорт всего за 440 евро.