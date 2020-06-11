VW передаст покупателям недоделанные электромобили
Volkswagen не успевает начать запланированные поставки электромобиля ID.3 этим летом. Из-за технических проблем доработка модели откладывается, но покупатели все равно получат неготовые машины.
Ближайший срок начала поставок VW ID.3 клиентам – сентябрь. Появление перспективной модели на дорогах постоянно откладывали из-за сложного программного обеспечения электронных систем автомобиля, которые требуют долгой настройки. Но осенью покупатели получат свои Volkswagen ID.3 с неполным функционалом мультимедийного комплекса.
Основные возможности, которых будут лишены электрокары Фольксваген – интеграция с Apple CarPlay и Android Auto. Также не будет работать крупный проекционный дисплей, который выводит множество полезной информации прямо на стекло перед водителем.
Эти функции будут работать, когда владельцы получат обновление программного обеспечения в начале 2021 года. При этом автомобили, которые отправятся в продажу к концу осени 2020-го, сразу будут обладать полным функционалом.
В сентябре в первую очередь свои машины получат те, кто оформил предзаказ и внес депозит в размере 1000 евро. Это будут автомобили открывающей серии First Edition в трех модификациях с ценами до 40, 46 и 50 тыс. евро. Все они получат электромотор на 204 л.с. и 58-киловаттную батарею, которая обеспечит запас хода 440 км.
Напомним, как рассказывал OBOZREVATEL, Volkswagen полностью рассекретил новый компактный кроссовер под названием Nivus.