VW передаст покупателям недоделанные электромобили

Volkswagen не успевает начать запланированные поставки электромобиля ID.3 этим летом. Из-за технических проблем доработка модели откладывается, но покупатели все равно получат неготовые машины.

Ближайший срок начала поставок VW ID.3 клиентам – сентябрь. Появление перспективной модели на дорогах постоянно откладывали из-за сложного программного обеспечения электронных систем автомобиля, которые требуют долгой настройки. Но осенью покупатели получат свои Volkswagen ID.3 с неполным функционалом мультимедийного комплекса.

Новый электромобиль VW ID.3 Volkswagen

Основные возможности, которых будут лишены электрокары Фольксваген – интеграция с Apple CarPlay и Android Auto. Также не будет работать крупный проекционный дисплей, который выводит множество полезной информации прямо на стекло перед водителем.

Новый электромобиль VW ID.3 Volkswagen

Новый электромобиль VW ID.3 Volkswagen

Эти функции будут работать, когда владельцы получат обновление программного обеспечения в начале 2021 года. При этом автомобили, которые отправятся в продажу к концу осени 2020-го, сразу будут обладать полным функционалом.

Новый электромобиль VW ID.3 Volkswagen

В сентябре в первую очередь свои машины получат те, кто оформил предзаказ и внес депозит в размере 1000 евро. Это будут автомобили открывающей серии First Edition в трех модификациях с ценами до 40, 46 и 50 тыс. евро. Все они получат электромотор на 204 л.с. и 58-киловаттную батарею, которая обеспечит запас хода 440 км.

Новый электромобиль VW ID.3 Volkswagen

Новый электромобиль VW ID.3 Volkswagen

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