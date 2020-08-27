VW отправил в производство долгожданный электромобиль

В Германии Volkswagen запустил производство нового электрического кроссовера VW ID.4. При этом дизайн модели по-прежнему держится в секрете.

Пока производство автомобиля стартовало на немецком заводе в Цвиккау. В дальнейшем также ожидается начало сборочного процесса в США, ведь новинка поступит в продажу не только в Европе, но и в Америке.

Официальных фото Volkswagen ID.4 производитель так и не показал. Но, благодаря ранним утечкам, дизайн нового электрического кроссовера больше не является секретом.

Известно, что автомобиль похож на компактный хэтчбек ID.3, который готовится к выходу на рынок. Длина электрического SUV составляет 4592 мм, ширина – 1852 мм, а высота – 1629 мм. Размер колесной базы равен 2765 мм.

Ожидается появление нескольких модификаций с батареями разной емкости. Топовая версия предложит запас хода на уровне 500 км.

Внешность Volkswagen ID.4 не является секретом. Фото: Министерство промышленности Китая

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