Все модели Tesla внезапно подешевели на несколько тысяч

В автомобильной промышленности наблюдается некоторое замедление, из-за чего производители пытаются привлечь покупателей. Tesla скинула цены на все свои модели на несколько тысяч долларов.

Так, по сообщениям Electrek, базовая Tesla Model 3 подешевела сразу на две тысячи долларов – до $37 990 с прежних $39 990. Теперь стандартная модель стала доступнее, значит, появится больше желающих ее приобрести. Но другие электромобили подешевели еще сильнее.

Tesla Model 3 скриншот, tesla.com

Стремительно устаревающая Tesla Model S (появилась в 2012 году) сбросила сразу пять тысяч и теперь стоит от $74 990. Кроссовер Model X подешевел на ту же сумму и предлагается от $79 990.

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С чем это связано? Электрокары Тесла известны своими высокими динамическими характеристиками и дороговизной, но снижение цен все же значительное. С постепенным выходом из карантина стремительно сниженный спрос необходимо стимулировать. Новые приятные цены – самая эффективная тактика в привлечении покупателей.

Tesla Model S скриншот, tesla.com

Единственная модель, которая не получила вообще никаких скидок – компактный кроссовер Tesla Model Y. Дело в том, что компания совсем недавно начала производство этой модели. На данный момент собрано большое количество предзаказов, которые необходимо выполнить. Скидки в этой ситуации просто неактуальны.

Tesla Model Y скриншот, tesla.com

К тому же, в условиях высокого спроса на модель, многие покупатели могут быть возмущены снижением цены, ведь им пришлось заплатить больше. На данный момент купить Tesla Model Y можно от $46 690 c запасом хода 500 км.

Сколько стоит Tesla сегодня:

Model 3 – от $37 990

Model Y – от $46 690

Model S – от $74 990

Model X – от $79 990

Цены указаны без учета налоговых послаблений и государственных субсидий на покупку электротранспорта, которые отличаются в разных странах. Поэтому в отдельных государствах электромобили Тесла получатся еще дешевле.

Tesla Model X скриншот, tesla.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, суд конфисковал у украинца электрокар Tesla за неправильные документы.

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