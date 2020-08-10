Все модели Tesla проверили на скорость: кто победил?

Многим нравятся электромобили Tesla. Эти мощные авто без труда обгоняют своих соперников. Но кто окажется самым быстрым, если столкнуть машины внутри модельного ряда?

Современные модели Тесла проверили на скорость. Скриншот видео

Блогеры Throttle House решили проверить скоростные возможности всех актуальных электромобилей компании: Tesla Model S, Model 3, Model X и компактного кроссовера Tesla Model Y.

Все автомобили сошлись в драг-гонке по прямой. Стоит сразу отметить, что на видео записали, вероятно, наиболее тихий соревновательный заезд в мире. Три электрокара не издают никаких звуков кроме тихого свиста, который можно сравнить с ветром.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о падении спроса на электромобили в Украине. Тем не менее, Tesla удерживает достойные позиции.