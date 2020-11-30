Электромобили назвали вредными и опасными. Что с ними не так

Движение мирового автопрома в сторону электротранспорта очевидно. Однако не все компании признают безопасность и целесообразность этого пути.

AutoOboz разобрался, какие автопроизводители не видят в электрокарах спасения для экологии и отрасли, а также какие существуют проблемы с таким транспортом.

Рядового украинского пешехода электромобили все еще способны удивить. Но, на самом деле, к автомобилям с электромоторами и батареями мы в большей степени привыкли. Украинское законодательство, которое освобождает от налогов и пошлин электрический транспорт, сделало свое дело. Дороги заполонили Nissan Leaf, Fiat 500e и Chevrolet Bolt. И даже дорогие модели Tesla встречаются на улицах очень часто. При том, что в нашей стране по-прежнему нет официального представительства этой компании.

Кстати, именно с Tesla и стоит начать, если говорить о векторе электрификации мирового автопрома. Эта компания во главе с Илоном Маском (который ее вовсе не создал вопреки популярному заблуждению) вообще не работает с ДВС и горючим топливом, при этом заставляя вековые бренды с успешной историей считаться с новым положением дел. Действительно, сегодня необходимо как следует напрячься, чтобы вспомнить производителя, который еще не предложил своим покупателям хотя бы один электромобиль. Тех, кто не заявил бы о готовности это сделать, вообще не осталось. Но так было не всегда.

Роберт Лутц, который до 2010 года отвечал за разработку новых продуктов в концерне General Motors, талантливейший автомобильный управленец с почти 50-летней карьерой в отрасли. Автопром знает не так много специалистов уровня Лутца. Он всегда был против электрокаров и с особенным скептицизмом смотрел на Tesla, которая в 2008 году подготовила свою первую модель – спорткар Roadster.

Стоит отметить, что Роберт Лутц – талантливый бизнесмен, который в не последнюю очередь смотрит на потребительский продукт с точки зрения доходов. Поэтому тот факт, что Tesla ничего не зарабатывает на своих электромобилях (повышение стоимости акций компании не имеет к этому никакого отношения), воспринимается с опаской для крупного автомобильного бизнеса.

Тем не менее, именно под началом Лутца в General Motors запустили проект Chevrolet Volt в 2007 году. Гибридный автомобиль, который совмещал в себе топливный ДВС и электрический мотор. Это в большей степени послужило явным признаком изменений, на которые согласны крупные автопроизводители наподобие GM. А сегодня Chevrolet готовит уже второе поколение полностью электрического Bolt, кроссовер на его агрегатах и большой внедорожник. А первая партия электромобиля Hummer уже распродана. Тем не менее, пока в концерне не настроены полностью переключаться на EV – не забывайте, General Motors зарабатывает деньги.

Шведская Volvo – компания, которую принято считать мировым лидером в сфере автомобильной безопасности. Почему-то с этим часто в последнее время связывают электрический транспорт, поэтому общественность затаила дыхание в ожидании каких-то прорывных решений. Неужели безосновательно?

Для движения в сторону электрического будущего Volvo совместно с материнской Geely создала отдельный бренд Polestar. Но шведы, несмотря на разработку электрокаров, признают, что пока этот подход нельзя назвать эффективным. В компании сравнили производство своих бензиновых и электрических моделей. Специалисты выяснили, что изготовление машин с ДВС приблизительно в 2 раза безопаснее для экологии в сравнении с EV.

В Polestar не отказываются от "зеленых" авто, но признают, что в этом отношении мировым компаниям предстоит проделать много работы. Пока же электромобили нельзя назвать спасением для климата и решением от загрязнений природы.

Mazda в 2019 году показала свой первый электромобиль – компактный кроссовер MX-30. С этой новинкой компания подтвердила свое неизбежное движение к розетке. Тем не менее, не обошлось без нюансов.

Представители Mazda отмечают, что топовые электрокары, которые оснащены большими батареями емкостью около 90 кВтч и обеспечивают высокий запас хода, наносят существенный ущерб окружающей среде. Свои выводы специалисты основывают на данных, полученных в ходе изучения жизненного цикла различных машин. Производство батарейных блоков и их последующая утилизация наносят вред экологии. Единственный способ замедлить этот процесс – изготавливать небольшие батареи емкостью до 35 кВтч. Правда, запас хода в этом случае ограничен приблизительно 200 км.

Вероятно, в дальнейшем производители придумают какие-то способы создавать экологичный и безопасный транспорт, ведь законодательство все строже относится к бензиновому и дизельному транспорту. На данный момент электромобили в своем настоящем виде не кажутся подходящим решением.

Транспортные средства с электромоторами вместо ДВС появились как ответ на топливные машины, которые выбрасывают в атмосферу большое количество СО2 и других вредных соединений при работе двигателей. Действительно, в электрокарах такой проблемы нет, ведь их моторы не сжигают топливо.

В действительности же экологическую эффективность автомобилей стоит рассматривать в комплексе – не только с точки зрения эксплуатации, но и с учетом производства и утилизации. В этом случае изготавливать бензиновые и дизельные машины намного безопаснее для окружающей среды, ведь суммарно за свой жизненный цикл таких авто в атмосферу попадает меньше СО2 в сравнении с электромобилями. Интересно, что раньше должного внимания таким вопросам не уделяли, но производители теперь говорят об этом все чаще.

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