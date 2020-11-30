Voplkswagen готовит 'народный' электромобиль

В концерне Volkswagen планируют подготовить к 2023 году электромобиль стоимостью менее 20 тысяч евро.

Об этом сообщает портал Carscoops. Новый компактный электромобиль будет использовать удешевленную и упрощенную версию платформы MEB. Автомобиль займет место на ступеньку ниже хетчбека ID.3 и сможет использовать тяговую батарею энергоемкостью до 43 кВтч.

Для концерна появление бюджетного электромобиля станет важным шагом в популяризации электротранспорта, привлечении более широкой покупательской аудитории и дальнейшего снижения вредных выбросов.

Удешевленная версия платформы MEB будет использоваться для двух новых моделей электромобилей – сити-кара ID.1 и хэтчбека ID.2. Ожидается, что стоимость ID.1 будет менее 20 тысяч евро, а хэтчбек обойдется в сумму менее 25 тысяч евро. Появление новинок у дилеров компании ожидается в 2023 году.

В своем интервью британскому Autocar генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер сказал, что в концерне будут работать со своими китайскими партнерами, чтобы предложить более доступные электромобили, специально разработанные для этого рынка, и что платформа MEB-lite также послужит основой для появления доступных электромобилей других брендов, входящих в концерн, таких как Skoda и Seat.

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